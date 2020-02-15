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сегодня, 11:51

Это уже не автохамство, а извращение (ФОТО)

28 1119
#Автохамы #машины #парковки
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Это уже не автохамство, а извращение (ФОТО)

Примеры удивительных парковок в Липецке.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем автохамов, иногда попадаются такие «индивидуумы», что диву даешься.

Верхний снимок сделан 11 февраля в 10:45 в микрорайоне Елецком. Это же нужно поставить машину так, чтобы создать помехи общественному транспорту, десяткам людей и самому себе?! Как до такого вообще можно додуматься?

Смургиса.jpeg

Сегодняшнее фото, сделано 15 февраля в 8:28. Детская площадка, теннисный стол, снежная баба и… автомобиль очередного «мастера парковки». Неужели сложно было найти другое место для стоянки?

Кривенкова, 31.jpeg

Кривенкова, 31, сфотографировано 3 февраля в 21:05. Ну, прямо король – так и хочется написать: король грязи. И потом жижу он потащит по всему городу, размазывая ее по дорогам.

Первомайская.jpeg

Улица Первомайская напротив стадиона «Металлург» 6 февраля в 21:30. Как людям приходят в голову идеи оставить свои машины так, чтобы перегородить целую полосу для движения, да еще левую? (Движение по этой дороге одностороннее).

Московская 117.jpg

Московская, 117, снято 9 февраля в 19:10. Чтобы оставить машину в этом месте, нужно долго и упорно ехать по тротуару, что само по себе уже нарушение ПДД.

Теперика.jpeg

Теперика, 11, снимок от 30 января в 16:55. ОН стоит на тротуаре, а дети его обходят.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

28 1119
#Автохамы #машины #парковки
3

Комментарии (28)

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Сенсей

6 минут назад
Собачьтесь дальше, лопушки. Это на руку верхушке)
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Перри Мейсон

10 минут назад
уу, для, вас- безусловно..Свобода и демократия)))
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Как до такого можно додуматься?

14 минут назад
До такого не додумываются,это наследственное! Все везде колхозное,все везде мое.
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гость

23 минуты назад
skrip, а если тебе на голову насрут ,ты ведь сможешь дать этому простое и логическое объяснение ,так ?
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Сельдерей не растет на Елецком.

27 минут назад
гость, поговори у меня еще.
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skrip

28 минут назад
Мать вашу-П-Р-И-У-Ч-И-Л-=И
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рулон

29 минут назад
а давайте мы их расстреляем
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skrip

29 минут назад
* ПР- * -ЧИ-ЛИ
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skrip

29 минут назад
С учетом того что вход и выход из автобуса только через переднюю дверь все выглядит вполне пристойно.И вопросов к водителям автобусов даже не возникает почему пассажир ограничен одним дверным проемом.Потому что * .
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гость

31 минуту назад
Сельдерей не растет на Елецком., тяжело тебе бедняжке ? Да ?
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