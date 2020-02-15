Это уже не автохамство, а извращение (ФОТО)

Примеры удивительных парковок в Липецке.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем автохамов, иногда попадаются такие «индивидуумы», что диву даешься.

Верхний снимок сделан 11 февраля в 10:45 в микрорайоне Елецком. Это же нужно поставить машину так, чтобы создать помехи общественному транспорту, десяткам людей и самому себе?! Как до такого вообще можно додуматься?





Сегодняшнее фото, сделано 15 февраля в 8:28. Детская площадка, теннисный стол, снежная баба и… автомобиль очередного «мастера парковки». Неужели сложно было найти другое место для стоянки?





Кривенкова, 31, сфотографировано 3 февраля в 21:05. Ну, прямо король – так и хочется написать: король грязи. И потом жижу он потащит по всему городу, размазывая ее по дорогам.





Улица Первомайская напротив стадиона «Металлург» 6 февраля в 21:30. Как людям приходят в голову идеи оставить свои машины так, чтобы перегородить целую полосу для движения, да еще левую? (Движение по этой дороге одностороннее).





Московская, 117, снято 9 февраля в 19:10. Чтобы оставить машину в этом месте, нужно долго и упорно ехать по тротуару, что само по себе уже нарушение ПДД.





Теперика, 11, снимок от 30 января в 16:55. ОН стоит на тротуаре, а дети его обходят.

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