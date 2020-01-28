Быханов сад - не парковка! И парк НЛМК – не парковка! (ФОТО)

Очередные нарушения ПДД и простой человеческой этики.

В нашей рубрике, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, мы уже не раз отмечали, что автохамам, похоже, все равно где ставить свои машины – лишь бы им самим было удобно.

Сразу вспоминается песня, что настоящему индейцу завсегда везде… хорошо, скажем так. Верхний снимок сделан еще 4 января в 11:00 в парке НЛМК – заметьте, отнюдь не на проезжей части.





А это Быханов сад – позавчера, 26 января в 17:30. Мы уже писали, что Быханов сад – не парковка. На реконструкцию обоих парков были выделены десятки миллионов рублей. На РЕКОНСТРУКЦИЮ, а не на устройство самой дорогой в регионе парковки.





Это не парк, а улица Кривенкова, 13, снято 26 января в 16:20. Не только заехал на тротуар и перекрыл его сам, но и свой ржавый прицеп притащил.









…И рушится тротуарная плитка. Опять же заметьте – ТРОТУАРНАЯ.





Игнатьева, 33, фото от 26 января в 14:00. Просто встать вдоль дороги – это не для этого автовладельца. Хоть одним колесом, но нужно наехать на тротуар, причем именно на то место, которое предназначено для спуска с бордюра момачек с колясками, инвалидов и т.д.





Много раз отмечали, что некоторые автолюбители хотя формально и не нарушают правил, но словно специально ставят свои машины так, чтобы было неудобно окружающим. Эти понты были показаны 6 января в 20:37 на улице Бескрайней, 20.





Белана, 12, снимок от 14 января в 9:26. А летом этот же мужик и ему подобные будет ставить машину на это же место и еще искренне удивляться: «Какой газон?! Он же здесь не вырос, и отнюдь не по моей вине!».

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.