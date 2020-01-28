Общество

26 минут назад

Быханов сад - не парковка! И парк НЛМК – не парковка! (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Быханов сад - не парковка! И парк НЛМК – не парковка! (ФОТО)

Очередные нарушения ПДД и простой человеческой этики.

В нашей рубрике, которую мы ведем вместе с читателями GOROD48, мы уже не раз отмечали, что автохамам, похоже, все равно где ставить свои машины – лишь бы им самим было удобно.

Сразу вспоминается песня, что настоящему индейцу завсегда везде… хорошо, скажем так. Верхний снимок сделан еще 4 января в 11:00 в парке НЛМК – заметьте, отнюдь не на проезжей части.

Быханов сад.jpeg

А это Быханов сад – позавчера, 26 января в 17:30. Мы уже писали, что Быханов сад – не парковка. На реконструкцию обоих парков были выделены десятки миллионов рублей. На РЕКОНСТРУКЦИЮ, а не на устройство самой дорогой в регионе парковки.

Кривенскова.jpeg

Это не парк, а улица Кривенкова, 13, снято 26 января в 16:20. Не только заехал на тротуар и перекрыл его сам, но и свой ржавый прицеп притащил.

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…И рушится тротуарная плитка. Опять же заметьте – ТРОТУАРНАЯ.

Игнатьева, 33.jpeg

Игнатьева, 33, фото от 26 января в 14:00. Просто встать вдоль дороги – это не для этого автовладельца. Хоть одним колесом, но нужно наехать на тротуар, причем именно на то место, которое предназначено для спуска с бордюра момачек с колясками, инвалидов и т.д.

Бескрайняя, 20.jpeg

Много раз отмечали, что некоторые автолюбители хотя формально и не нарушают правил, но словно специально ставят свои машины так, чтобы было неудобно окружающим. Эти понты были показаны 6 января в 20:37 на улице Бескрайней, 20.

Белана, 12.jpeg

Белана, 12, снимок от 14 января в 9:26. А летом этот же мужик и ему подобные будет ставить машину на это же место и еще искренне удивляться: «Какой газон?! Он же здесь не вырос, и отнюдь не по моей вине!».

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (5)

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Ха

2 минуты назад
а нехрен окружающим травушку-муравушку затаптывать и тропинки образовывать! По асфальту ходить надо!
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конечно не разрушают

4 минуты назад
Пешеход, за остановкой Быханов сад , плитка уже продавлена , а где вход в парк , там же , всё в грязи , газон разъезжен колесами , и камеры всё видят , но всем пофиг . Уваркиной и её коллегам. Ей не до этого , Год самопиара у неё . Открылся.
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ТОуОТа Land Cruser

7 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать. Вот, автохамы, и выпендрились, как всегда.
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Пешеход

8 минут назад
>И рушится тротуарная плитка. Опять же заметьте – ТРОТУАРНАЯ. грузовым "подвозить" товар/пиво на тротуар можно им же ПДД разрешает и плитку они не разрушают ниразу, хотя тяжелее в раз несколько, приезжайте на Стаханова45 со свои фотоаппаратом много интересного наснимаете.
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111

9 минут назад
48 звоните в гаи,
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