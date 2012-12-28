42-летний липчанин хотел обменять бонусы на рубли и перевёл деньги мошенникам

Мужчина лишился 225 000 рублей.

12 ноября в полицию обратился 42-летний липчанин, который хотел обменять банковские бонусы на рубли и перевёл мошенникам 225 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчине позвонили, когда тот спал, и сообщили: у него накопился большой кэшбэк, и эти бонусы нужно обменять на рубли, иначе они сгорят. Спросонья мужчина сразу согласился и продиктовал код из SMS. После этого с его счёта списали деньги.Ещё двоих жителей региона обманули за минувшие сутки при покупке товаров на сайте объявлений. 39-летний липчанин покупал приспособления для охоты и отправил продавцу-мошеннику 60 000 рублей, а 64-летний житель Задонска лишился 150 000 рублей при покупке автомобильного двигателя — деньги он перевёл несколькими платежами.