Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
«Виновна, но заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт изрисовавший баннер к 80-летию Победы пенсионерке
Экс-директора муниципального учреждения «Воргольские скалы» обвиняют в хищении бюджетных средств
Модули отдыха для водителей автобусов мэрия Липецка намерена передать мобильным огневым группам
Происшествия
181
49 минут назад
1
42-летний липчанин хотел обменять бонусы на рубли и перевёл деньги мошенникам
Мужчина лишился 225 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчине позвонили, когда тот спал, и сообщили: у него накопился большой кэшбэк, и эти бонусы нужно обменять на рубли, иначе они сгорят. Спросонья мужчина сразу согласился и продиктовал код из SMS. После этого с его счёта списали деньги.
Ещё двоих жителей региона обманули за минувшие сутки при покупке товаров на сайте объявлений. 39-летний липчанин покупал приспособления для охоты и отправил продавцу-мошеннику 60 000 рублей, а 64-летний житель Задонска лишился 150 000 рублей при покупке автомобильного двигателя — деньги он перевёл несколькими платежами.
0
0
2
0
1
Комментарии (1)