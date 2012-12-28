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Общество
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24 минуты назад
Копить взносы на капитальный ремонт начнут 57 новостроек до конца 2026 года
Платежи являются обязательными не только для собственников квартир, но и для владельцев парковочных мест, кладовых и других нежилых помещений. Оплачивать можно в приложениях или отделениях банков, на «Почте России» и на сайте Фонда.
В платёжных документах необходимо проверить корректность данных, а именно: адрес, площадь помещения, ФИО собственника. Если информация указана неверно, сообщите в ФКР Липецкой области по телефону +7 (4742) 37-01-66 или по электронной почте info@kapremont48.ru.
Напомним, ранее начало платежей позволит накопить больше средств к моменту необходимости ремонта и снизит ежемесячную финансовую нагрузку на собственников.