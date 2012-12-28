Липецкая вечЁрка: погибшая в ДТП, сокращение чиновников и почему молодые не рожают детей

Сегодня, 12 ноября, стало известно о погибшей под колесами автомобиля женщине, мэр Михаил Щербаков рассказал GOROD48, по какому принципу будет сокращать чиновников, и липчане поделились причинами не становиться родителями.