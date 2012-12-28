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Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: погибшая в ДТП, сокращение чиновников и почему молодые не рожают детей
Сегодня, 12 ноября, стало известно о погибшей под колесами автомобиля женщине, мэр Михаил Щербаков рассказал GOROD48, по какому принципу будет сокращать чиновников, и липчане поделились причинами не становиться родителями.
Минувшей ночью в Липецке на улице Рабочей сгорели сразу три автомобиля. А сегодня днем видеорегистратор зафиксировал, как автомобиль «Лада Гранта» проехал по встречной полосе улицы Вермишева.
Мэр Михаил Щербаков рассказал GOROD48 о сокращении 2 900 штатных единицах в подразделениях администрации Липецка и муниципальных предприятиях.
Если коротко, то Михаил Щербаков надеется сократить дутые ставки и бездельников, а полезным сотрудникам, даже поднять зарплату.
Как будет на самом деле — поживем, увидим.
«Товарищ Щербаков очень правильный правитель! Молодец!», — считает Патриот.
«Круто замахнулся господин Щербаков. Удачи ему и сил, вопрос-то ох, какой сложный. Сейчас давить начнут папы, мамы, друзья и т. д.», — переживает Ветеран.
«Все-таки говорить хорошо, но нужно начать с ваших замов-управленцев, немного ли на весь город у мэра и губернатора управленцев? Но, а в итоге пострадает простой люд, как и всегда», — переживает Надежда.
Почему молодые не спешат заводить детей даже при поддержке государства? Дарья Ледуховская поговорила на эту тему с несколькими парами. Оказалось, что не все измеряется деньгами. Есть другие проблемы, и у каждого они свои.
Однако комментаторы GOROD48 считают, что все-таки проблема в деньгах.
«Всё мимо! Главная проблема — это голая однушка за 4 700 000 рублей! И плюс её обставить мебелью и техникой ещё минимум 900 000 рублей. За 18 лет даже льготной ипотеке попробуй ещё и ребёнка вытянуть, и самому с голоду ноги не протянуть! А в случае развода мужчина оказывается на съемной квартире, с долгами по ипотеке, кредитами под 30%, которые он брал на себя за эту распавшуюся семью, и жизнь на съемной квартире, пока не выплатит алименты, ипотеку и кредиты. И это если не заболеет, заболеет — пении от просрочку добьют!», — уверен Естественный отбор.
«Зашел в банк, узнать про ипотеку, 44% плюс страховка, и выходит все под 50%, а когда узнали, что я молодой учитель с зарплатой в МРОТ, просто от смеха слезы потекли», — пожаловался Гена.
«Когда мы рожали государство ни чего не платило. До 1,5 лет очень мало. А потом 50 рублей. И ничего вырастили», — не согласилась Липчанка.
«В СССР хоть квартиры бесплатно выдавались, а сейчас», — поностальгировла Лиза.
«Наша жизнь продолжается в наших детях, внуках, правнуках. Это закон мироздания, в этом смысл. Это то главное, что может быть, Божий дар», — считает Зоя.
Врачи детской поликлиники № 3 Липецкой городской детской больницы рассказали, как успешно реабилитировали тройню. У Ильи и Кристины Смагиных в этом году родились трое сыновей — Саша, Макар и Захар. Малыши появились на свет раньше срока, поэтому им потребовалась дополнительная помощь медиков.
Пока это единственная тройня, родившаяся в Липецкой области в 2026 году. Зато родились сразу 64 двойни.
«Крепкого здоровья малышам. А маме, папе и бабушкам — еще и сил и терпения! Сразу трое — это очень тяжело, особенно первые годы. Зато потом, дай Бог, будет здОрово», — пожелал !.
Сегодня ночью в Липецке снова около 0 градусов, зато завтра днём от +5 до +7 градусов, что выше нормы для середины ноября. Но тех, у кого до сих пор нет тепла, это вряд ли согревает.
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