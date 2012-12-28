На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой станут работы на сетях водоснабжения и на внутренних сетях.



13 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Гагарина, 63а, улица 8 Марта, 26, улица Неделина, 20. Также проведут работы на внутренних сетях по адресу улица Ленина, 40 — без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 40 по улице Ленина, № 63, 63а по улице Гагарина, № 2, 3, 6, 9, 13, 13 вл. 4, 15в, 18, 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20а, 21, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 24, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24а, 26, 26а, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 13а, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 33, 35, 41, 43, 66, 68 по улице Советской, № 1, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 15, 17, 19, 22, 26, 42 по улице Горького, № 2, 7, 9, 9а, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Льва Толстого, № 2 по улице Фрунзе, № 1, 2, 3 по улице Малые Ключи, № 2 на площади Театральной, № 5, 7, 11 по улице Ворошилова, № ст. 6 по улице Крайней, № 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, № 2, 4 на площади Торговой, № 14, 14а по улице Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской, в частном секторе улиц Горького, Ворошилова, Подовражной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 27а по улице Ударников, № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Берёзовой, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14а по улице Боровой, № 109а, 109к, 115, 117г, 117д, 117е, 117ж, 121а, 121б по улице Ковалёва, обесточат улицы Исполкомовскую, Зои Космодемьянской, садоводческое товарищество «Строитель».