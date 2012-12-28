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сегодня, 22:00

На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой станут работы на сетях водоснабжения и на внутренних сетях.

13 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Гагарина, 63а, улица 8 Марта, 26, улица Неделина, 20. Также проведут работы на внутренних сетях по адресу улица Ленина, 40 — без холодной воды временно останутся жители 16 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 40 по улице Ленина, № 63, 63а по улице Гагарина, № 2, 3, 6, 9, 13, 13 вл. 4, 15в, 18, 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20а, 21, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 24, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24а, 26, 26а, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 13а, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 33, 35, 41, 43, 66, 68 по улице Советской, № 1, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 15, 17, 19, 22, 26, 42 по улице Горького, № 2, 7, 9, 9а, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Льва Толстого, № 2 по улице Фрунзе, № 1, 2, 3 по улице Малые Ключи, № 2 на площади Театральной, № 5, 7, 11 по улице Ворошилова, № ст. 6 по улице Крайней, № 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, № 2, 4 на площади Торговой, № 14, 14а по улице Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской, в частном секторе улиц Горького, Ворошилова, Подовражной.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

13 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 27а по улице Ударников, № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Берёзовой, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14а по улице Боровой, № 109а, 109к, 115, 117г, 117д, 117е, 117ж, 121а, 121б по улице Ковалёва, обесточат улицы Исполкомовскую, Зои Космодемьянской, садоводческое товарищество «Строитель».
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