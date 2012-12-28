Подросток украл из салона открытого «Мерседеса» 22 000 рублей

Для конспирации он вытащил из кошелька только часть денег. Но кражу записала камера наблюдения.

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Полицейские вышли по записям камер наблюдения на 16-летнего подростка, который ночью 8 ноября забрался в автомобиль «Мерседес» 26-летнего липчанина на улице Неделина: из машины исчезли 22 000 рублей.«Проходя мимо автомобиля, подросток обнаружил, что дверь открыта, проник в салон, в котором обнаружил кошелёк, и похитил из него часть денег», — сообщает областное управление МВД.Ещё один подросток задержан по подозрению в краже велосипеда 29-летнего липчанина от магазина на улице Советской. 16-летнего жителя Грязинского округа также отыскали по записям камер наблюдения. 27 октября он сел на чужой велосипед стоимостью в 25 000 рублей, покатался по городу, оставил его без присмотра в Нижнем парке, а вернувшись, техники не обнаружил.Возбуждены уголовные дела о краже.