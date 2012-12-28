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Происшествия
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сегодня, 11:43
Подросток украл из салона открытого «Мерседеса» 22 000 рублей
Для конспирации он вытащил из кошелька только часть денег. Но кражу записала камера наблюдения.
«Проходя мимо автомобиля, подросток обнаружил, что дверь открыта, проник в салон, в котором обнаружил кошелёк, и похитил из него часть денег», — сообщает областное управление МВД.
Ещё один подросток задержан по подозрению в краже велосипеда 29-летнего липчанина от магазина на улице Советской. 16-летнего жителя Грязинского округа также отыскали по записям камер наблюдения. 27 октября он сел на чужой велосипед стоимостью в 25 000 рублей, покатался по городу, оставил его без присмотра в Нижнем парке, а вернувшись, техники не обнаружил.
Возбуждены уголовные дела о краже.
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