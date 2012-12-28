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Происшествия
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30 минут назад
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Покупатель охотничьего ножа оказался засланным казачком
Продавец получил судимость.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, объявление о продаже ножа лебедянец разместил на сайте «Авито». Встреча с покупателем прошла в сентябре этого года у железнодорожного вокзала.
«Согласно заключению эксперта, нож относится к категории холодного оружия, изготовленного промышленным способом по типу охотничьих ножей», — добавляют в суде.
Продавец вину признал.
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