Покупатель охотничьего ножа оказался засланным казачком

Продавец получил судимость.

59-летний житель Лебедянского округа получил 180 часов обязательных работ и судимость за незаконный сбыт холодного оружия (по части седьмой статьи 222 УК РФ). Лебедянец продал нож через сайт объявлений, но покупатель оказался засланным казачком — участником проводимого полицией оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, объявление о продаже ножа лебедянец разместил на сайте «Авито». Встреча с покупателем прошла в сентябре этого года у железнодорожного вокзала.«Согласно заключению эксперта, нож относится к категории холодного оружия, изготовленного промышленным способом по типу охотничьих ножей», — добавляют в суде.Продавец вину признал.