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Происшествия
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сегодня, 07:36
Липчанина попросили повторно расплатиться в баре — его деньги украли
У оставленной на барной стойке пятитысячной купюры быстро нашелся новый хозяин.
«По записям камер видеонаблюдения установили подозреваемого в краже – это 59-летний липчанин. Он признался, что забрал оставленную купюру и потратил деньги», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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