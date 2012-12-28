Липчанина попросили повторно расплатиться в баре — его деньги украли

У оставленной на барной стойке пятитысячной купюры быстро нашелся новый хозяин.

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В отдел полиции №3 с заявлением о краже денег в одном из баров Липецка обратился 40-летний мужчина. В ночь с 4 на 5 ноября он заплатил за свой заказ, положив пятитысячную купюру на барную стойку и вернулся за столик. Но через некоторое время бармен снова попросил оплатить счет.«По записям камер видеонаблюдения установили подозреваемого в краже – это 59-летний липчанин. Он признался, что забрал оставленную купюру и потратил деньги», — сообщает областное управление МВД.Возбуждено уголовное дело о краже.