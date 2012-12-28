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674
43 минуты назад
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Модули отдыха для водителей автобусов мэрия Липецка намерена передать мобильным огневым группам

Если это случится, их вернут на конечные остановки муниципальных маршрутов, когда закончатся налёты.

Пять комплексных модулей отдыха для водителей муниципальных маршрутов липецкая мэрия готова передать под нужды мобильных огневых групп, подразделений ПВО ближнего радиуса, предназначенных для поиска и уничтожения беспилотников в Липецкой области. 

Как стало известно GOROD48, это будет временной мерой. После окончания СВО модули вернутся на конечные остановки.

Напомним, что пять модулей, изготовление которых обошлось городскому бюджету в 11,2 млн рублей, установлены в декабре 2025 года на конечных остановках в «Елецком», «Университетском» и в «Победе», на остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе». Это был прорыв в создании нормальных условий отдыха водителей: модули имеют комнату приёма пищи и два туалета — мужской и женский.

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А потом у дептранса начались проблемы с финансированием содержания этих домиков. Они были переданы на баланс МУП «Горэлектротранс» (это транспортное предприятие является единственным муниципальным по форме собственности). Оплачивать расходы на электроэнергию, привоз воды и вывоз жидких нечистот, охрану и уборщицу должны были перевозчики, но по факту они это делать окказались. Тратить же на содержание модулей бюджетные деньги в нынешних сложнейших финансовых обстоятельствах, в которых оказался муниципалитет, мэрия не могла.

Выход нашли в возможной сдаче модулей в аренду администрациям муниципальных округов, в которых действуют МОГи. На этот счет сейчас идут соответствующие переговоры.  

А как быть с санитарными удобствами для водителей? Для этого дептранс вновь вернётся к использованию биотуалетов, что, конечно, шаг назад по сравнению с тем комфортом, который обеспечивали модули.
транспорт
СВО
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Игорь
16 минут назад
хорошее дело - но зачем "трубить" то об этом
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сатана
18 минут назад
А водители не люди??? СВО может еще лет 10 будет идти и что водителям все время мучится???
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Патриот
27 минут назад
Молодцы, надо ребятам это, надо!!! Укрытие ещё надо надёжное. Победа будет за Россией!!!
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Гостья
29 минут назад
Это правильное решение. Нужно создать условия людям, которые защищают небо над нашей головой.
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