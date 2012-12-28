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сегодня, 17:35
8

На площади Плеханова потёк подземный переход

Причины пока не известны.

В подземном переходе на площади Плеханова потекла подпорная стенка. Причем рядом на тротуаре и проезжей части сухо. Холодная вода течет именно из стены.








Течет уже не первый день, рассказал GOROD48 липчанин Егор Пантюхин. На стенах и потолке перехода образовались разводы. Начала разваливаться облицовка подпорной стенки.

Между тем, подземный переход относительно недавно отремонтировали. В 2023 году в нем обновили гидроизоляцию подпорных стен.

В мэрии GOROD48 сообщили, что 13 ноября представители городского департамента дорожного хозяйства и энергетики осмотрят переход, чтобы установить причину утечки.

Подземный переход на площади Плеханова, к сожалению, не единственный, где после ремонта образовалась течь. Самый красивый городской переход под Петровским спуском после дорогостоящего ремонта с восстановлением мозаики, потек в начале текущего года. В мэрии тогда сослались на конденсат.

подземный переход
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Увы
4 минуты назад
Нет в городе хороших новостей совсем и никогда, наверное, и не было...
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Житель
8 минут назад
На фото развалившийся бордюр, ни кого это не смущает? Там и плитка разваливается, будет как на проспект Мира, где как после бомбёжки идёшь. И да: там и там делал один и тот же подрядчик из некачественный материала, может пока не поздно надо им задать вопрос и по гарантии поменять?
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василий
27 минут назад
причины известны давно
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Олег
35 минут назад
В городе 4 перехода и все текут...
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Правда
36 минут назад
Платные парковки виноваты, пора отменить
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МинФин
53 минуты назад
Срочно из бюджета 100млн на устранение протечки , и закрыть до 2030 года…
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Пешеход
сегодня, 17:58
Он всегда тек,с момента постройки!
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справка
сегодня, 17:49
А когда этот переход не тёк ?
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