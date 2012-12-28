На площади Плеханова потёк подземный переход

Причины пока не известны.

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В подземном переходе на площади Плеханова потекла подпорная стенка. Причем рядом на тротуаре и проезжей части сухо. Холодная вода течет именно из стены.

Течет уже не первый день, рассказал GOROD48 липчанин Егор Пантюхин. На стенах и потолке перехода образовались разводы. Начала разваливаться облицовка подпорной стенки.



Между тем, подземный переход относительно недавно отремонтировали. В 2023 году в нем обновили гидроизоляцию подпорных стен.



В мэрии GOROD48 сообщили, что 13 ноября представители городского департамента дорожного хозяйства и энергетики осмотрят переход, чтобы установить причину утечки.



Подземный переход на площади Плеханова, к сожалению, не единственный, где после ремонта образовалась течь. Самый красивый городской переход под Петровским спуском после дорогостоящего ремонта с восстановлением мозаики, потек в начале текущего года. В мэрии тогда сослались на конденсат .