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Рукописи не горят, но книги тонут: книжный магазин требует с муниципального учреждения 1,4 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 17:07
Рукописи не горят, но книги тонут: книжный магазин требует с муниципального учреждения 1,4 миллиона рублей
«Книжный клуб 36,6» винит в затоплении МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, магазин «Книжный клуб 36,6» на Советской затопило в ночь с 9 на 10 апреля этого года.
ООО «ЛКТФ Книжный клуб 36,6» утверждает, что магазин затопило из-за отсоединившейся от крана гибкой подводки в помещении «Управлением ресурсного обеспечения администрации города Липецка» на третьем этаже здания. Вода повредила отделку торгового зала и других помещений магазина, мебель, книги и иную книжную продукцию. ОOO оценило ущерб в 1,4 миллиона рублей.
Представители администрации города Липецка и департамента ЖКХ возражают против заявленных требований и оспаривают обоснованность расчёта ущерба. В мэрии ссылаются на недостаточность доказательств, подтверждающих принадлежность и стоимость повреждённого имущества, а также степень его повреждения.
Суд назначен на 23 ноября.
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