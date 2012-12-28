Рукописи не горят, но книги тонут: книжный магазин требует с муниципального учреждения 1,4 миллиона рублей

«Книжный клуб 36,6» винит в затоплении МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка».

Арбитражный суд рассматривает иск ООО «ЛКТФ Книжный клуб 36,6» к МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка» о возмещении ущерба от затопления книжного магазина на улице Советской.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, магазин «Книжный клуб 36,6» на Советской затопило в ночь с 9 на 10 апреля этого года.ООО «ЛКТФ Книжный клуб 36,6» утверждает, что магазин затопило из-за отсоединившейся от крана гибкой подводки в помещении «Управлением ресурсного обеспечения администрации города Липецка» на третьем этаже здания. Вода повредила отделку торгового зала и других помещений магазина, мебель, книги и иную книжную продукцию. ОOO оценило ущерб в 1,4 миллиона рублей.Представители администрации города Липецка и департамента ЖКХ возражают против заявленных требований и оспаривают обоснованность расчёта ущерба. В мэрии ссылаются на недостаточность доказательств, подтверждающих принадлежность и стоимость повреждённого имущества, а также степень его повреждения.Суд назначен на 23 ноября.