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сегодня, 10:10
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Экс-директора муниципального учреждения «Воргольские скалы» обвиняют в хищении бюджетных средств

Алексея Медведского будут судить по трём статьям Уголовного кодекса — за служебный подлог, присвоение и использование заведомо подложного документа.

В Елецкий районный суд Липецкой области поступило уголовное дело 37-летнего Алексея Медведского — бывшего директора муниципального автономного учреждения «Воргольские скалы». Он руководил МАУ с момента основания в 2022 году по май 2026 года. Под руководством Медведского у Воргольских скал обустроен кемпинг. С мая 2026 года МАУ руководит уже другой человек — Кристина Пешкова.

Теперь Алексей Медведский обвиняется по части первой статьи 292 УК РФ «Служебный подлог», части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершённое с использованием своего служебного положения» и части пятой статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

«По данным следствия, в июне 2025 года обвиняемый, действуя от имени МАУ «Воргольские скалы», заключил договор с подрядной организацией на проведение ремонта помещения летней веранды, строительство навеса над печью и благоустройство прилегающей территории бани. Общая сумма контракта составила более 1,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что фактически работы по договору выполнены не были, обвиняемый подписал и предоставил в бухгалтерию акт о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат. На основании этих документов на счёт подрядчика были перечислены бюджетные средства. По версии следствия, это было сделано для сокрытия преступного бездействия и создания видимости своевременного и полного освоения выделенных бюджетных средств», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

«По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении подрядной организацией предусмотренных договором ремонтных работ и благоустройства подведомственных объектов в Елецком районе, на основании чего на счёт коммерческой организации необоснованно перечислено почти 73 тысячи рублей», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Также следствие полагает, что Алексей Медведский присвоил 270,9 тысячи рублей, полученных от сдачи в аренду объектов МАУ. Чтобы скрыть следы преступления, в сентябре 2025 года он в ответ на требование об отчётности изготовил и предъявил подложные документы — фиктивный договор аренды и приходный кассовый ордер.

Преступления выявлены Следкомом во взаимодействии с прокуратурой. Сейчас для обеспечения возмещения нанесённого бюджету ущерба на имущество Алексея Медведского наложен арест.

присвоение
подлог
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
НКВД
15 минут назад
как должность чиновника, так коррупция. Может уже пора вернуть высшую меру, ведь ни кто ни чего не боиться!
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Магомед
31 минуту назад
Да! Дыма над баней просто не бывает. Сажать его и никакого СВО. Делиться надо было!
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ГОСТЬ53
37 минут назад
Да, отвыкли работать начальнички!!!! Любого руководителя тряхни- и посыпется ....И, главное для них и ихних детей теплые места пригреты. И создают под них отделы и должности в ШР вводят. И сидят, протирают, извините, штаны годами. А уборщиц сокращают и отчитываются - сократили, сэкономили. Тьфу...
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Васёк
49 минут назад
Он должен был развивать культурное пространство, а он развивал свой карман
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Мда уж
52 минуты назад
Отдел Культуры и Молодежной Политики Администрации Елецкого Муниципального округа Липецкой области -организатор данного МАУ --много денег видать у Елецкого округа , раз в ноябре 2022 МАУ всякие организует.
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048
57 минут назад
Любую УК возьми , там сплошные подложные документы на выполненные работы и никому до этого нет дела !
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СССР
14 минут назад
действительно, и все хозяева УК приближенные к власти
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смех
58 минут назад
только один человек принимает работы ! Где всякие народные фронты и молодогвардейцы ???
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вона как?
сегодня, 10:41
"И под этой, личиной, скрывался блин уголовник! Нет, ну какой был мужчина, ну, настоящий ..."
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-
сегодня, 10:30
Денег не стало, так засуетились. По-хорошему, каждого руководителя так можно прижать.
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Савелий
сегодня, 10:28
Жуткая история. Из-за такой мелочи спалился?
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