Экс-директора муниципального учреждения «Воргольские скалы» обвиняют в хищении бюджетных средств

Алексея Медведского будут судить по трём статьям Уголовного кодекса — за служебный подлог, присвоение и использование заведомо подложного документа.

В Елецкий районный суд Липецкой области поступило уголовное дело 37-летнего Алексея Медведского — бывшего директора муниципального автономного учреждения «Воргольские скалы». Он руководил МАУ с момента основания в 2022 году по май 2026 года. Под руководством Медведского у Воргольских скал обустроен кемпинг. С мая 2026 года МАУ руководит уже другой человек — Кристина Пешкова.Теперь Алексей Медведский обвиняется по части первой статьи 292 УК РФ «Служебный подлог», части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершённое с использованием своего служебного положения» и части пятой статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».«По данным следствия, в июне 2025 года обвиняемый, действуя от имени МАУ «Воргольские скалы», заключил договор с подрядной организацией на проведение ремонта помещения летней веранды, строительство навеса над печью и благоустройство прилегающей территории бани. Общая сумма контракта составила более 1,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что фактически работы по договору выполнены не были, обвиняемый подписал и предоставил в бухгалтерию акт о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат. На основании этих документов на счёт подрядчика были перечислены бюджетные средства. По версии следствия, это было сделано для сокрытия преступного бездействия и создания видимости своевременного и полного освоения выделенных бюджетных средств», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.«По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении подрядной организацией предусмотренных договором ремонтных работ и благоустройства подведомственных объектов в Елецком районе, на основании чего на счёт коммерческой организации необоснованно перечислено почти 73 тысячи рублей», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.Также следствие полагает, что Алексей Медведский присвоил 270,9 тысячи рублей, полученных от сдачи в аренду объектов МАУ. Чтобы скрыть следы преступления, в сентябре 2025 года он в ответ на требование об отчётности изготовил и предъявил подложные документы — фиктивный договор аренды и приходный кассовый ордер.Преступления выявлены Следкомом во взаимодействии с прокуратурой. Сейчас для обеспечения возмещения нанесённого бюджету ущерба на имущество Алексея Медведского наложен арест.