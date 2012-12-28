Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Экс-директора муниципального учреждения «Воргольские скалы» обвиняют в хищении бюджетных средств
Общество
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сегодня, 10:27
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Угодившую в коммунальный порыв 19-летнюю беременную липчанку выписали из ожогового центра
В общей сложности в больнице она провела пять дней.
Напомним, 5 ноября на улице Литаврина лопнул трубопровод диаметром 159 миллиметров компании «РИР Энерго». Причём летом теплосеть успешно прошла гидравлические испытания, а независимая экспертиза показала: труба прослужит ближайшие три года.
Угодившая в промоину с кипятком 19-летняя липчанка, находившаяся на 23-й неделе беременности, получила ожоги ног второй степени: у молодой женщины были частично обожжены стопы, голень и бедро. В областном ожоговом центре ей диагностировали ожоги 4,5% поверхности тела. Женщине проводили перевязки. С плодом все в порядке. Состояние пациентки контролировали комбустиологи и акушеры-гинекологи.
Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил в отношении должностных лиц «РИР Энерго» уголовное дело о халатности (по части первой статьи 293 УК РФ).
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