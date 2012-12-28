28-летний лебедянец получил 8 лет строгого режима за два грамма метилэфедрона

А 34-летний ельчанин — 4 года условно за больше килограмма марихуаны. Но один был закладчиком синтетики, второй — выращивал и хранил растительные наркотики.

Правобережный суд Липецка приговорил 28-летнего жителя Лебедяни к восьми годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере.Как сообщает областная прокуратура, лебедянец делал в Липецке закладки с метилэфедроном. В феврале на улице Демократической его поймали полицейские, которые извлекли из закладок около 2,17 грамма наркотика.А Елецкий районный суд приговорил 34-летнего жителя округа к четырём годам условного срока за хранение марихуаны и наркосодержащих растений.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2025 году ельчанин вырастил 15 кустов конопли и хранил урожай дома. В июле 2026 года все эти запасы изъяли полицейские. Масса марихуаны составила 1205,2 грамма и 29,3 грамма. Кроме того, за гаражом ельчанина полицейские нашли ещё пять высаженных им кустов, масса этой конопли составила 101,1 грамма.