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Происшествия
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сегодня, 12:12
28-летний лебедянец получил 8 лет строгого режима за два грамма метилэфедрона
А 34-летний ельчанин — 4 года условно за больше килограмма марихуаны. Но один был закладчиком синтетики, второй — выращивал и хранил растительные наркотики.
Как сообщает областная прокуратура, лебедянец делал в Липецке закладки с метилэфедроном. В феврале на улице Демократической его поймали полицейские, которые извлекли из закладок около 2,17 грамма наркотика.
А Елецкий районный суд приговорил 34-летнего жителя округа к четырём годам условного срока за хранение марихуаны и наркосодержащих растений.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2025 году ельчанин вырастил 15 кустов конопли и хранил урожай дома. В июле 2026 года все эти запасы изъяли полицейские. Масса марихуаны составила 1205,2 грамма и 29,3 грамма. Кроме того, за гаражом ельчанина полицейские нашли ещё пять высаженных им кустов, масса этой конопли составила 101,1 грамма.
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