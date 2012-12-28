11 часов продолжалась в Липецкой области воздушная тревога

В Липецкой области объявлен отбой красного уровня воздушной опасности «Угроза атаки БПЛА». Режим воздушной тревоги при этом продолжался 11 с половиной часов: с 20:27 до 07:58.Сейчас в регионе действует жёлтый уровень воздушной опасности.В 08:58 объявлено об отбое желтого уровня.