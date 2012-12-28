Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
«Виновна, но заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт изрисовавший баннер к 80-летию Победы пенсионерке
Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
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Происшествия
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34 минуты назад
11 часов продолжалась в Липецкой области воздушная тревога
Сейчас в регионе действует жёлтый уровень воздушной опасности.
UPD. В 08:58 объявлено об отбое желтого уровня.
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