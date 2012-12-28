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39 минут назад
3

Натравивший на оппонента овчарку грязинец обвиняется по уголовной статье

Искусанный псом мужчина получил лёгкий вред здоровью.

В отношении 39-летнего жителя Грязей, который этим летом натравил собаку на человека, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда, из хулиганских побуждений».

Напомним, речь идёт о происшествии в августе 2026 года на улице Станционной в Грязях. Мужчина во время драки натравил овчарку на оппонента. Избитому и искусанному мужчине потребовалась медицинская помощь.

«В результате нападения животного 37-летнему горожанину были причинены множественные укушенные раны конечностей. <…> Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные пострадавшим травмы как лёгкий вред здоровью», — рассказали в областном управлении МВД.

Расследование уголовного дела продолжается.
собака
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Комментарии (3)

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Минусатор КАРМЫ
3 минуты назад
Собака это оружие и хозяин данного оружия должен нести ответственность .
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Фокс
4 минуты назад
множественные укушенные раны конечностей. Если бы так собака изгрызла какого-нибудь депутатишку среднего замеса, сразу были бы тяжкие телесные повреждения с длительным расстройством трудоспособности и инвалидностью в перспективе
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Зима
9 минут назад
А морально- психологический вред не учитывается? Никому не пожелаешь такое....
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