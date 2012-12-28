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Происшествия
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39 минут назад
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Натравивший на оппонента овчарку грязинец обвиняется по уголовной статье
Искусанный псом мужчина получил лёгкий вред здоровью.
Напомним, речь идёт о происшествии в августе 2026 года на улице Станционной в Грязях. Мужчина во время драки натравил овчарку на оппонента. Избитому и искусанному мужчине потребовалась медицинская помощь.
«В результате нападения животного 37-летнему горожанину были причинены множественные укушенные раны конечностей. <…> Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные пострадавшим травмы как лёгкий вред здоровью», — рассказали в областном управлении МВД.
Расследование уголовного дела продолжается.
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