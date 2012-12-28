Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
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Происшествия
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59 минут назад
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Сегодня выписывают раненного во время ракетной атаки на Елец 47-летнего термиста
В больнице он провёл почти три недели.
47-летний ельчанин провёл в больнице почти три недели. Из его бедра врачи достали металлический осколок размером с абрикосовую косточку. Сразу после операции в больнице его навестили губернатор Игорь Артамонов и мэр Ельца Вячеслав Жабин.
Напомним, во время ракетного удара по промышленной зоне Ельца погиб охранник. За медицинской помощью, кроме Дмитрия, обратились ещё шесть человек. Двое — с отравлением продуктами горения. Ещё одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы — от госпитализации они отказались. И ещё один пострадавший был госпитализирован на следующий после атаки день, 26 октября: 55-летний мужчина обратился к врачам с непроникающим осколочным ранением грудной клетки, его выписали ещё 2 ноября.
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