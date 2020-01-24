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38 минут назад

Липецкая вечЁрка: щит от коронавируса, ссора из-за проезда и лень

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: щит от коронавируса, ссора из-за проезда и лень

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 24 января.

«Мы не умрем. В области выставлен щит против нового коронавируса». Сегодня именно эта тема чаще всего интересовала липчан. Врачи всех ведомств, вплоть до силовых структур, нацелены найти и изолировать любого носителя китайской заразы. Главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов подробно рассказал о том, что такое китайский коронавирус и почему не стоит паниковать. Тем временем липчане отказываются от поездок в Китай. Традиционное направление для зимнего пляжного отдыха сейчас не пользуется спросом. Тем временем липчанин, который уже два месяца работает в Китае, рассказал о настроениях в Поднебесной в канун китайского Нового года в связи с распространением коронавируса.

Почему липчане закрыли дворовый проезд? В этом вопросе сегодня разбирались чиновники и депутаты. На профильной комиссии в Липецком горсовете депутаты рассмотрели обращение председателя ТОС «Дом, в котором мы живем» Светланы Голубевой. Женщина пожаловалась на установку боллардов (бетонных полусфер), препятствующих проезду через дворовую территорию дома №24 по улице Петра Смородина. До обращения к депутатам липчанка пыталась решить проблему в мэрии.

Плохие новости: жителей Липецка назвали самыми ленивыми в России. К такому выводу по итогам опроса жителей 23 городов России пришли аналитики маркетингового агентства. Авторы исследования отмечают, что ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху.

В канун Татьяниного дня в администрации Липецкой области чествовали лучших студентов. Вручив дипломы стипендиатам, Игорь Артамонов покинул зал и оставил за себя вице-губернатора Анатолия Якутина, а мы решили пообщаться с двумя аспирантами. Как они ответили на злободневные вопросы?
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#вечёрка

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