Пьяный 30-летний липчанин с молотком совершил разбойное нападение на киоск с шаурмой

Угрожая уборщице молотком, разбойник отнял у нее 7220 рублей.

Октябрьский районный суд вынес приговор 30-летнему липчанину за разбойное нападение на уборщицу киоска по продаже шаурмы. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено около трех ночи 6 октября 2023 года в киоске «Пикник» на трамвайной остановке «24 микрорайон».Пьяный липчанин заметил женщину, подрабатывавшую уборкой киоска, подошел к ней c молотком в руке и толкнул в спину. Женщина отлетела внутрь павильона и упала на колени, а разбойник, угрожая ей убийством и размахивая перед её лицом молотком, потребовал деньги.До смерти напуганная женщина отдала мужчине личные 7 220 рублей. Она также видела стоящего у двери другого мужчину, который уговаривал нападавшего уйти из киоска.После получения денег мужчина скрылся с места преступления. Он ушёл вместе с приятелем — они вместе отправились в подъезда на улице Кривенкова дальше выпивать с третьим знакомым. При этом нападавший даже похвалился ему, что только что ограбил киоск шаурмы и показал деньги.Действия липчанина были квалифицированы по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.Суд учёл, что мужчина находился на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом: «Злоупотребление алкоголем», страдает смешанным расстройством личности и наркоманией.Смягчающими обстоятельствами стали частичное признание вины, наличие малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, участие мужчины в специальной военной операции и частичное возмещение продавщице ущерба — он вернул 2000 рублей.В результате 30-летний липчан получил четыре года лишения колонии общего режима. При этом в срок лишения свободы зачтут период содержания под стражей с 6 октября 2023 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.