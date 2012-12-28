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Погода в Липецке
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10 минут назад
В Липецкой области станет немного прохладнее: до +22
Столбик термометра опустится днем на шесть градусов.
Среднесуточные температуры воздуха составят 12-15 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от +6 до +11 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +8 до +10, днем — от +19 до +21 градусов.
День 12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.
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