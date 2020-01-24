«Две тысячи? Это мало…»

В администрации Липецкой области чествовали лучших студентов.

Сегодня в большом зале администрации Липецкой области прошел торжественный приём лучших студентов и аспирантов.

Официальный в обычные дни зал сегодня похож на вузовскую аудиторию. Смех, девичье щебетание, демонстрация «инстаграмов» на задних рядах, и сосредоточение на первых в ожидании официоза – все, как и на парах.





За этими столами сидят 40 областных стипендиатов: пять аспирантов «политеха», 12 студентов ЛГТУ, ЛГПУ и ЕГУ, а также 23 студента из 16 колледжей. Их областной бюджет поддержал ежемесячными стипендиями в размере двух, полутра тысяч и 800 рублей соответственно.

Губернатор Игорь Артамонов пришел на прием в сопровождении вице-губернатора Анатолия Якутина и начальника управления образования и науки Липецкой области Алексея Грушихина.





- Меня спрашивали, как мы отмечали день студента, - рассказал студентам и молодым ученым Игорь Артамонов. – Как всегда: гуляли, радовались жизни и молодости, пили чай и воду. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы этот драйв «Ура! Мы молодые! Мы много сделаем! Вижу цель, не вижу препятствий! » сопровождал вас по жизни. Мы очень нуждаемся в ваших знаниях и умениях на благо области и страны.

Вручив дипломы стипендиатам, Игорь Артамонов покинул зал и оставил за себя вице-губернатора Анатолия Якутина, а мы решили пообщаться с двумя аспирантами.





Алексей Белоусов занимается проблематикой современных автоматизированных приводов и пишет диссертацию на тему разработки двухфазного электропривода. Если перевести это на понятный язык, приводы его разработки при той же мощности будут более выносливым, чем существующие. В России такая технология востребована в электротранспорте, за границей она применяется в микроэлектронике – вентиляторы в тех же компьютерах.

- Ты стипендиат. Что для тебя значат эти две тысячи рублей?

- Это мало, - говорит Алексей Белоусов. – Часть буду вкладывать разработку. Ведь требуются материалы – они дорогостоящие, их сложно найти. Ребята, которые защищаются по нашей специальности, тратят большие деньги.

- А спонсоры?

-Пока их нет.

Аспирантка второго года обучения Анна Левкина собирается сделать отечественные автомобили легче, практичнее, а самое главное – они не будут быстро гнить.





- Я занимаюсь исследованием теплового состояния металла при производстве горячего проката, - рассказала Анна Левыкина. – Если говорить проще, мы делаем горячий прокат с заданными свойствами и типоразмерами для промышленности, автомобиле- и судостроения и производства труб.

Исследования Анна проводит в лаборатории ЛГТУ, она не хочет уезжать и собирается заниматься наукой в родном регионе. И она была сегодня настолько серьезна, что даже не думала о деньгах, и уж тем более о том, как она их потратит.

Система профессионального образования Липецкой области представлена 30 профессиональными образовательными учреждениями и 11 образовательными организациями высшего образования, в которых обучается более 40 тысяч человек. Подготовка ведётся по более 110 программам среднего профессионального образования и более 100 направлениям подготовки по программам высшего образования.