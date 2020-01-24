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сегодня, 13:32

«Две тысячи? Это мало…»

32 2743
#студенты
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«Две тысячи? Это мало…»

В администрации Липецкой области чествовали лучших студентов.

Сегодня в большом зале администрации Липецкой области прошел торжественный приём лучших студентов и аспирантов.

Официальный в обычные дни зал сегодня похож на вузовскую аудиторию. Смех, девичье щебетание, демонстрация «инстаграмов» на задних рядах, и сосредоточение на первых в ожидании официоза – все, как и на парах.

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За этими столами сидят 40 областных стипендиатов: пять аспирантов «политеха», 12 студентов ЛГТУ, ЛГПУ и ЕГУ, а также 23 студента из 16 колледжей. Их областной бюджет поддержал ежемесячными стипендиями в размере двух, полутра тысяч и 800 рублей соответственно.

Губернатор Игорь Артамонов пришел на прием в сопровождении вице-губернатора Анатолия Якутина и начальника управления образования и науки Липецкой области Алексея Грушихина.

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- Меня спрашивали, как мы отмечали день студента, - рассказал студентам и молодым ученым Игорь Артамонов. – Как всегда: гуляли, радовались жизни и молодости, пили чай и воду. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы этот драйв «Ура! Мы молодые! Мы много сделаем! Вижу цель, не вижу препятствий! » сопровождал вас по жизни. Мы очень нуждаемся в ваших знаниях и умениях на благо области и страны.

Вручив дипломы стипендиатам, Игорь Артамонов покинул зал и оставил за себя вице-губернатора Анатолия Якутина, а мы решили пообщаться с двумя аспирантами.

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Алексей Белоусов занимается проблематикой современных автоматизированных приводов и пишет диссертацию на тему разработки двухфазного электропривода. Если перевести это на понятный язык, приводы его разработки при той же мощности будут более выносливым, чем существующие. В России такая технология востребована в электротранспорте, за границей она применяется в микроэлектронике – вентиляторы в тех же компьютерах.

- Ты стипендиат. Что для тебя значат эти две тысячи рублей?

- Это мало, - говорит Алексей Белоусов. – Часть буду вкладывать разработку. Ведь требуются материалы – они дорогостоящие, их сложно найти. Ребята, которые защищаются по нашей специальности, тратят большие деньги.

- А спонсоры?

-Пока их нет.

Аспирантка второго года обучения Анна Левкина собирается сделать отечественные автомобили легче, практичнее, а самое главное – они не будут быстро гнить.

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- Я занимаюсь исследованием теплового состояния металла при производстве горячего проката, - рассказала Анна Левыкина. – Если говорить проще, мы делаем горячий прокат с заданными свойствами и типоразмерами для промышленности, автомобиле- и судостроения и производства труб.

Исследования Анна проводит в лаборатории ЛГТУ, она не хочет уезжать и собирается заниматься наукой в родном регионе. И она была сегодня настолько серьезна, что даже не думала о деньгах, и уж тем более о том, как она их потратит.

Система профессионального образования Липецкой области представлена 30 профессиональными образовательными учреждениями и 11 образовательными организациями высшего образования, в которых обучается более 40 тысяч человек. Подготовка ведётся по более 110 программам среднего профессионального образования и более 100 направлениям подготовки по программам высшего образования.

32 2743
#студенты
1

Комментарии (32)

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гость

2 минуты назад
вы тоже заметили ? сегодня, 14:17 Перри Мейсон, совковед вездессущий- тролль круглосуточный. Не все пальцы еще о клавку стер? Мудазвон!!! -полностью согласен с Вами
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гость

2 минуты назад
гость, вы тоже заметили ? сегодня, 14:17 Чиполлино, совковед вездессущий- тролль круглосуточный. Не все пальцы еще о клавку стер? Мудазвон!!! -полностью согласен с Вами.
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гость

3 минуты назад
НАРОД, вы тоже заметили ? сегодня, 14:17 Чиполлино, совковед вездессущий- тролль круглосуточный. Не все пальцы еще о клавку стер? Мудазвон!!! -полностью согласен с Вами.
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гость

4 минуты назад
гость, вы тоже заметили ? сегодня, 14:17 Перри Мейсон, совковед вездессущий- тролль круглосуточный. Не все пальцы еще о клавку стер? Мудазвон!!! -полностью согласен с Вами.
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гость

5 минут назад
Чиполлино, я гнида Дмитрий Краси чков - чурка неграмотная двухочковая, тунеядец, потомственная сволочь из чуркистанского чарджоу, трижды судимый членосос со сселок, высоцкого, 6 (vk.com/d.krasichkov) тел. 89103543434 понял, что выгоднее вылизывать толстые жопы едерастовской банде медвепутов, чем отсасывать у зэков пичужки и подставлять им свой анально-половой сракатан в своем родном ИК-18 поселка Мурмаши Мурманской области! Поэтому этот безродный высерок шлюхи от сосланбека-ослойоба, после того, как откинулся с параши в конце 2010 года сменил твою фамилию Плямин на фамилию известного боксера! И с высунутым языком вступил в ЕдРоSS, чтобы быть паразитом на теле русского народа и поливать грязью русских и русское! В конце лета 2019 года на этом сайте он агитировал за едераста из мюниха до разрыва сраки! В качестве компенсации за порванную жопу запросил место в Горсовет! Но какой из безродной чурки дырявой, которая не знает русский язык депутат? Поэтому ему предложили место у параши
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Недолго дармоед , учительствовал ! 2

10 минут назад
Двух лет хватило , историк , мля !
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Недолго дармоед , учительствовал !

11 минут назад
Алексей Грушихин родился в селе Юсово Чаплыгинского района в 1973 году . Трудовую деятельность начал в 1995 году учителем истории - заместителем директора по учебно-воспитательной работе Юсовской неполной средней школы Чаплыгинского района. В 1997-1998 годах работал заведующим отделом культуры администрации Чаплыгинского района.В 1997 по 2008 годы работал начальником отдела культуры администрации Чаплыгинского района, председателем комитета по делам молодёжи администрации области, а также заместителем руководителя образования и науки. С 2011 года по январь 2019-го возглавлял управление внутренней политики.
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гость

14 минут назад
Чиполлино, вы тоже заметили ? сегодня, 14:17 Перри Мейсон, совковед вездессущий- тролль круглосуточный. Не все пальцы еще о клавку стер? Мудазвон!!! -полностью согласен с Вами.
ответить

Чиполлино

24 минуты назад
В СССР образование в ВУЗах было БЕСПЛАТНЫМ, на степендию (40-80 рублей) можно было прожить. Преподователи ВЗЯТОК не брали. Выпускники ВУЗа после окончании -ВСЕ были устроены по своей специальности. Сейчас в пукинской рассеи -ВСЁ через задницу. А высшее образование особенно. Расплодили всяческие коммерческие ВУЗы, которые принимают и выпускают ДЭБИЛОВ.
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НАРОД

39 минут назад
Артамоше деньги уже некуда складывать? Решил с барского плеча аж по тыщи на бедность дать. Спасибо, барин. Век тебя не забудем.
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