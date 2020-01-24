Общество

сегодня, 11:56

Почему липчане закрыли дворовый проезд?

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#автомобильное движение #дворы
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Почему липчане закрыли дворовый проезд?

В конфликт руководителя ТОС с жильцами многоэтажного дома вмешались чиновники и депутаты.

На профильной комиссии в Липецком горсовете депутаты рассмотрели обращение председателя ТОС «Дом, в котором мы живем» Светланы Голубевой. Женщина пожаловалась на установку боллардов (бетонных полусфер), препятствующих проезду через дворовую территорию дома №24 по улица Петра Смородина. До обращения к депутатам липчанка пыталась решить проблему в мэрии.

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- Собственники дома №24 на Петра Смородина приняли решение об установке этих конструкций, чтобы ограничить движение автомобилей по внутридворовой территории. Дорога является сквозным проездом. Земельный участок с частью дороги входит в границы многоквартирного дома. Земля стоит на кадастровом учете и является собственностью жильцов. Отсутствие проезда вызвало недовольство некоторых жителей, - сообщил представитель управления Октябрьским округом администрации Липецка Максим Бабкин.

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Как рассказал директор управляющей компании «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский, за ограничение движения по двору в протоколе подписались все жители девяти подъездов дома №24, к этому решению присоединились и жители соседнего дома №28.

- Этот проезд расположен параллельно проспекту 60 лет СССР. И в случае пробок там происходит транзит транспорта. Два раза дети под машины попадали. Эти полусферы были установлены по решению собственников, жильцы сами их приобрели. К 24-му дому подъезд осуществляется со стороны проспекта 60 лет СССР дом 28, препятствий к подъезду дома нет. Если кто-то из жителей не согласен – пусть обращаются в суд, - отметил директор УК Виктор Двуреченский.

Представитель ГИБДД, которого также пригласили на комиссию в горсовет, ясности в вопрос не внес, отметив, что дворовая территория не входит в юрисдикцию автоинспекторов.

- Желание жителей обезопасить себя, когда идет поток транспорта по двору - это понятно. Но нужно избегать конфликтов и договариваться. Если потребуется работа согласительной комиссии в горсовете – мы готовы помочь жителям. Очень пристальное внимание к этому случаю, - подвел итог обсуждению первый вице-спикер Федор Жигаров.

Депутаты рекомендовали мэрии принять необходимые меры для решения вопроса по существу, совместно с жителями. И оставили ситуацию на контроле.

В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что в данной ситуации, конфликте председателя ТОС с жильцами многоквартирного дома, решивших на общем собрании ограничить проезд автотранспорта через двор, возможно компромиссное решение. Например, можно убрать болларды, препятствующие проезду реанимобилей, заменив их на шлагбаум, ключи от которого будут у автомобилистов, живущих в 24-м доме, и у работников экстренных служб. Как бы то ни было, мнение жильцов этого дома будет решающим при разрешении конфликта. 


44 5533
#автомобильное движение #дворы
2

Комментарии (44)

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гость

6 минут назад
Автохам, а ты узнай , сколько таких -----Земля стоит на кадастровом учете и является собственностью жильцов .-----Уряяя !
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Ты прав

39 минут назад
Пенсер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Есть ЗАКОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и он на стороне тех, КТО УСТАНОВИЛ ОГРАЖДЕНИЯ!!!!!!!!
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Сейчас

43 минуты назад
Очки. Шмары. Заезд со стороны дома 28
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Сейчас

45 минут назад
Очки. Там шары во всём доме живут! Заезжай.
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Очки

48 минут назад
А что, сейчас там шмары в пятом подъезде живут? давно у них не был
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Пенсер

52 минуты назад
Мнение жильцов дома давно известно и оформлено как подобает по действующему законодательству, только некоторая "единица" никак не успокоится, для нее это вопрос "вонючего" принципа. Автомобили скорой помощи, пожарные ко всем приезжают без всяких проблем, единственная проблема у транзитных "автохамов", которые считают ниже своего достоинства соблюдать правила проезда перекрестков оборудованных светофорами, им надо быстро через дворы, а их там аж четыре, разгоняя людей, детей, нарушая скоростной режим и обдавая грязью всех чуть ли не в подъездах, и детский сад там находится с подъездом между 24 и 22 домами, лично видел как один "дятел" сбил детскую каляску с ребенком в этом месте, когда мама пришла забирать из садика старшего ребенка. А Горсовету нечего лезть в вопросы такого рода, у них и так работы хватает, кто бы ее делал!, не надо провоцировать людей, а то видите ли надо "договариваться", ничего не надо, все сделано грамотно и правильно!
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Я

сегодня, 14:47
На ул Кутузова 1 тоже поставили цветочницы. Перекрыли проезд,а то приладились все ездить,а детям негде играть, жителям пройти нельзя,даже пешеходной дорожки нет. Да ещё автохамы на бабушек, сидящих на лавочках так ругаются,что не проехать им.
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Автохам

сегодня, 14:44
"Земля стоит на кадастровом учете и является собственностью жильцов", "дворовая территория не входит в юрисдикцию автоинспекторов." яУра!
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Я

сегодня, 14:38
Правильно сделали! Бойкот автохамам, которые норовят по-быстрее проехать. А иначе не понимают, ещё и шипы поставить для прокола шин. У нас такая же ситуация. Власти не могут ничего сделать.
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гостья

сегодня, 14:36
правильно сделали! еще бы на Неделина и Мичурина с них пример бы взяли. А то и так из-за 64й школы едут все где попал, потому что все своих дитяток подвозят к крутой школе, а после перекрытия проспекта даже не представлю, что там будет
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