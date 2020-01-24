Почему липчане закрыли дворовый проезд?

В конфликт руководителя ТОС с жильцами многоэтажного дома вмешались чиновники и депутаты.

На профильной комиссии в Липецком горсовете депутаты рассмотрели обращение председателя ТОС «Дом, в котором мы живем» Светланы Голубевой. Женщина пожаловалась на установку боллардов (бетонных полусфер), препятствующих проезду через дворовую территорию дома №24 по улица Петра Смородина. До обращения к депутатам липчанка пыталась решить проблему в мэрии.- Собственники дома №24 на Петра Смородина приняли решение об установке этих конструкций, чтобы ограничить движение автомобилей по внутридворовой территории. Дорога является сквозным проездом. Земельный участок с частью дороги входит в границы многоквартирного дома. Земля стоит на кадастровом учете и является собственностью жильцов. Отсутствие проезда вызвало недовольство некоторых жителей, - сообщил представитель управления Октябрьским округом администрации Липецка Максим Бабкин.Как рассказал директор управляющей компании «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский, за ограничение движения по двору в протоколе подписались все жители девяти подъездов дома №24, к этому решению присоединились и жители соседнего дома №28.- Этот проезд расположен параллельно проспекту 60 лет СССР. И в случае пробок там происходит транзит транспорта. Два раза дети под машины попадали. Эти полусферы были установлены по решению собственников, жильцы сами их приобрели. К 24-му дому подъезд осуществляется со стороны проспекта 60 лет СССР дом 28, препятствий к подъезду дома нет. Если кто-то из жителей не согласен – пусть обращаются в суд, - отметил директор УК Виктор Двуреченский.Представитель ГИБДД, которого также пригласили на комиссию в горсовет, ясности в вопрос не внес, отметив, что дворовая территория не входит в юрисдикцию автоинспекторов.- Желание жителей обезопасить себя, когда идет поток транспорта по двору - это понятно. Но нужно избегать конфликтов и договариваться. Если потребуется работа согласительной комиссии в горсовете – мы готовы помочь жителям. Очень пристальное внимание к этому случаю, - подвел итог обсуждению первый вице-спикер Федор Жигаров.Депутаты рекомендовали мэрии принять необходимые меры для решения вопроса по существу, совместно с жителями. И оставили ситуацию на контроле.В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что в данной ситуации, конфликте председателя ТОС с жильцами многоквартирного дома, решивших на общем собрании ограничить проезд автотранспорта через двор, возможно компромиссное решение. Например, можно убрать болларды, препятствующие проезду реанимобилей, заменив их на шлагбаум, ключи от которого будут у автомобилистов, живущих в 24-м доме, и у работников экстренных служб. Как бы то ни было, мнение жильцов этого дома будет решающим при разрешении конфликта.



