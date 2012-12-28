В Добровском округе похоронят мобилизованного земляка

Эдуард Дьяков погиб 31 марта.

В селе Ратчино Добровского округа похоронят погибшего на СВО земляка — 29-летнего Эдуарда Дьякова.Как сообщает администрация Добровского округа, старший наводчик мотострелкового батальона гвардейской танковой дивизии рядовой Эдуард Дьяков погиб 31 марта этого года при выполнении боевой задачи на территории Луганской области.«Эдуард родился и рос в селе Ратчино. Почти сразу после окончания школы был призван в армию. Парень с подросткового возраста увлекался техникой и хорошо в ней разбирался. Грамота за содержание военно-морской техники в отличном состоянии — пример его ответственного отношения к делу. Позже он не раз будет отмечен наградами. После срочной службы подписал контракт. Служил в Мурманске, на Сахалине, участвовал в боевых действиях на территории Сирии. В то в целом недолгое время, что был на гражданке, трудился водителем, чинил машины. В сентябре 2022 года Эдуарда мобилизовали. Свой воинский долг в ходе специальной военной операции рядовой Дьяков исполнял с честью, командиры и боевые товарищи отмечали его мужество и отвагу. В феврале 2023-го Эдуард был в отпуске: старался максимально помочь родным, женился. В июне Эдуарду исполнилось бы 30 лет», — сообщила администрация Добровского округа.