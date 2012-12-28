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Происшествия
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21 минуту назад
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Повреждение больничного корпуса в Добром оценят строители
«На месте происшествия мой зам Ольга Белоглазова и глава Добровского округа Анатолий Попов. В ближайшее время специалистам предстоит выявить все дефекты и повреждения здания. По предварительной оценке, нужно будет ремонтировать несущую стену. Дождёмся официального заключения, затем определим сроки восстановительных работ и сумму средств, которую нужно будет на это направить», — написал губернатор Липецкой области в Telegram.
Тем временем издание Mash, предположило, что дрон ВСУ был нацелен на аэропорт «Липецк».
«Дрон ВСУ попытался атаковать Международный аэропорт «Липецк» этой ночью. Аппарат подавили силами РЭБ на подлёте. Он врезался в строящееся здание больницы в селе Доброе.
Беспилотник запустили из Сумской области. Вероятнее всего, это был дрон-камикадзе», — пишет издание.
Видео попадания беспилотника в корпус больницы можно найти в нашем Telegram-канале.
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