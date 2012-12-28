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9 минут назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Первые отключения холодной воды 12 апреля начнутся уже в пять утра. 

12 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители девяти улиц, предупредили в компании. 

С 05:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 18, 19, 20 по улице Энергостроителей – цистерна с водой будет находиться возле дома № 20. 
С 10:00 и до окончания работ перебои с подачей холодной воды ожидаются у жителей домов №№ 1, 1в, 38, 65, 65б по улице Калинина, №№ 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31 ст.1, 33, 35 по улице Меркулова, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13 по улице Водопьянова, №№ 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 10, 11 по проезду Сиреневому, №№ 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22 по проспекту 60 лет СССР, № 4а на площади Петра Великого, в частном секторе улиц Калинина, Радиаторной. 

Подвоз воды для питья организуют по адресам: улица Калинина, 1, улица Меркулова, 31, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

12 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и установку приборов учета электроэнергии будет проводить электросетевая организация. 

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета подачу электроэнергии приостановят (не более, чем на три часа для каждого домовладения) на улицах Нектарной, Фиалковой, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Фабричной, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в садоводчестве «Дачный-3».

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Бескрайнюю, Днепровскую, Донецкую, Яна Фабрициуса, Гвардейскую, Бехтерева, Ангарскую, Детскую, Космонавтов, переулок Рудный. 

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