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Происшествия
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сегодня, 17:38
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В Усманском районе горела пилорама
Огнём был охвачен ангар площадью 300 квадратных метров.
До момента прибытия спасателей огонь успел уничтожить находящиеся в ангаре электродвигатели.
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