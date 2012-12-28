Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине

В редакцию обратились очевидцы, рассказавшие, что около часа дня на бесплатной парковке у Центрального рынка родители оставили маленького ребенка в салоне.

«Сегодня на парковке возле Центрально рынка моя мама вместе с группой неравнодушных прохожих спасала новорожденного ребенка, оставленного одного в припаркованном на стоянке автомобиле. Передние окна были немного приоткрыты, им удалось просунуть пальцы и немного опустить стекло, после этого моя мама смогла просунуть руку и открыть дверь автомобиля. Малыш был весь мокрый, вспотевший, в машине была детская бутылочка с водой, они напоили малыша и ждали когда придут владельцы автомобиля. Когда пришли владельцы, на группу спасавших посыпался шквал негодования. Люди не понимают что такие действия угрожают жизни ребенка, проинформируйте пожалуйста население о недопустимости таких действий и ответственности за них. До прихода владельцев люди находились рядом с младенцем не менее 15 минут, и еще неизвестно, сколько до этого он плакал, а прохожих привлек именно плач».Как сообщили в GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию с этой историей никто не обращался.В УМВД порекомендовали в таких случаях звонить или в службу спасения 112, или на 02. Только спасатели и полицейские имеют права вскрывать машины. Посторонние люди могут вмешаться, лишь при очевидной опасности для жизни ребенка. В данном же случае негодование владельцев машины можно воспринимать как обоснованное, так как прохожие вскрыли чужую машину, что могло иметь правовые последствия. Родители вполне могли решить, что их ребенку угрожала опасность именно со стороны посторонних, Но, в любом случаем, в полиции отметили, что младенцев нельзя оставлять одних ни на минуту.