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Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
Происшествия
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26 минут назад
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Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
В редакцию обратились очевидцы, рассказавшие, что около часа дня на бесплатной парковке у Центрального рынка родители оставили маленького ребенка в салоне.
Как сообщили в GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию с этой историей никто не обращался.
В УМВД порекомендовали в таких случаях звонить или в службу спасения 112, или на 02. Только спасатели и полицейские имеют права вскрывать машины. Посторонние люди могут вмешаться, лишь при очевидной опасности для жизни ребенка. В данном же случае негодование владельцев машины можно воспринимать как обоснованное, так как прохожие вскрыли чужую машину, что могло иметь правовые последствия. Родители вполне могли решить, что их ребенку угрожала опасность именно со стороны посторонних, Но, в любом случаем, в полиции отметили, что младенцев нельзя оставлять одних ни на минуту.
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