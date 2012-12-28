Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Камера наблюдения записала падение беспилотника в Добром
Происшествия
Беспилотник упал ночью на строящуюся больницу в селе Доброе
Происшествия
Мэр Ельца рассказал о громких хлопках утром и успокоил горожан
Общество
Повреждение больничного корпуса в Добром оценят строители
Происшествия
После страшной аварии с автомобилем липецких велосипедистов в реанимации остаётся один ребёнок-спортсмен
Происшествия
В Добровском округе похоронят мобилизованного земляка
Общество
Сегодня в Липецке: рок-весна, измена обоих супругов, гражданская война и распад США
Общество
Липецкая вечЁрка: 9 лет за госизмену, состояние сбитого на Свиридова и гендерные проблемы в ЗАГСе
Общество
Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
Происшествия
Лимузин без водителя врезался в машину с ребёнком
Происшествия
Читать все
Как изменятся маршруты транспорта после перекрытия горбатого моста ⁣
Общество
В Усманском районе горела пилорама
Происшествия
Пьяный 30-летний липчанин с молотком совершил разбойное нападение на киоск с шаурмой
Происшествия
В Чаплыгине подожгли «Магнит»
Происшествия
Больше трети платных услуг в Липецкой области приходятся на услуги ЖКХ
Экономика
В Липецкой области станет немного прохладнее: до +22
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: на прошлой неделе заметно подорожали сахар, морковь и свекла
Общество
Новый температурный рекорд зафиксирован в Липецке
Погода в Липецке
НЛМК запустил серию школьных уроков химии
НЛМК Live
Читать все
Погода в Липецке
104
43 минуты назад

Новый температурный рекорд зафиксирован в Липецке

Апрельская погода в Липецке уже несколько дней напоминает июньскую.

Сегодня, 11 апреля в Липецке побит суточный температурный рекорд 2022 года — воздух прогрелся до 27,4 градуса. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это выше предыдущего достижения на 4,2 градуса: в 2022 году абсолютный максимум дня составил 23,2 градуса.

С конца марта, этот рекорд уже пятый по счету. 31 марта воздух в Липецке прогрелся до +20,4 градуса, что было выше предыдущего максимума 2019 года на 2,5 градуса.  На следующий день, 1 апреля, погода побила рекорд 73-летней давности: столбики термометров поднялись до отметки в +23,1 градуса, превысив рекорд 1951 года в +18,3 градуса. 2 апреля в Липецке был обновлен температурный максимум 2016 года — зафиксированы 24,3 градуса тепла, что выше предыдущего рекорда на на 6,4 градуса. А 10 апреля в Липецке стало совсем жарко: +27 градусов, предыдущий рекорд этого дня принадлежал 1975 году, когда в городе было +22,7 градуса. 
температурный рекорд
погода
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru