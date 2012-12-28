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Погода в Липецке
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43 минуты назад
Новый температурный рекорд зафиксирован в Липецке
Апрельская погода в Липецке уже несколько дней напоминает июньскую.
С конца марта, этот рекорд уже пятый по счету. 31 марта воздух в Липецке прогрелся до +20,4 градуса, что было выше предыдущего максимума 2019 года на 2,5 градуса. На следующий день, 1 апреля, погода побила рекорд 73-летней давности: столбики термометров поднялись до отметки в +23,1 градуса, превысив рекорд 1951 года в +18,3 градуса. 2 апреля в Липецке был обновлен температурный максимум 2016 года — зафиксированы 24,3 градуса тепла, что выше предыдущего рекорда на на 6,4 градуса. А 10 апреля в Липецке стало совсем жарко: +27 градусов, предыдущий рекорд этого дня принадлежал 1975 году, когда в городе было +22,7 градуса.
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