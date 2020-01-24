Общество
сегодня, 12:13
Липчане из-за коронавируса перестали интересоваться путевками в Китай
3 622
Зато спокойно полетят отдыхать в Юго-Восточную Азию.
Жители Липецкой области, планировавшие этой зимой отдых в Китае, отказались от путешествия. Причина изменения планов — китайский коронавирус, считает руководитель сети туристических агентств в Липецкой области Анатолий Емельянов.
- Китай зимой традиционно пользуется спросом у туристов. Но в эту зиму такого спроса нет. Это связано как раз с эпидемиологической обстановкой вокруг коронавируса. Люди даже не спрашивают Китай, - отмечает Анатолий Емельянов. - В тоже время липецкие туристы не отказываются от путешествий в другие азиатские страны. Липчане спокойно улетят отдыхать в Таиланд, в Индию, на Шри-Ланку, во Вьетнам. Эти направления остаются популярными, так как это традиционные направления для пляжного отдыха зимой.
Напомним, что в липецком аэропорту приняты дополнительные меры эпидемиологического контроля из-за распространения коронавируса. Теперь врачи будут отслеживать всех транзитных пассажиров, в том числе — вернувшихся с отдыха путешественников.
Для предупреждения распространения вируса медики разработали памятку по мерам профилактики коронавирусной инфекции. Среди этим мер - запрет на посещение зоопарков и рынков, где продаются животные и морепродукты, запрет на тесный контакт с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями, запрет на употребление не прошедшей термическую обработку пищи и небутилированной воды, рекомендация об использовании средств защиты органов дыхания, мытье руки посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. Эпидемиологи советуют при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, а тут же обращаться за медицинской помощью, а при обращении за медицинской помощью в России вернувшимся из Китая туристам информировать медиков о возможном контакте с инфекционными больными.
Подробно о коронавирусе GOROD48 рассказал главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов. Врач считает, что липчанам не стоит панически бояться китайской заразы.
- Китай зимой традиционно пользуется спросом у туристов. Но в эту зиму такого спроса нет. Это связано как раз с эпидемиологической обстановкой вокруг коронавируса. Люди даже не спрашивают Китай, - отмечает Анатолий Емельянов. - В тоже время липецкие туристы не отказываются от путешествий в другие азиатские страны. Липчане спокойно улетят отдыхать в Таиланд, в Индию, на Шри-Ланку, во Вьетнам. Эти направления остаются популярными, так как это традиционные направления для пляжного отдыха зимой.
Напомним, что в липецком аэропорту приняты дополнительные меры эпидемиологического контроля из-за распространения коронавируса. Теперь врачи будут отслеживать всех транзитных пассажиров, в том числе — вернувшихся с отдыха путешественников.
Для предупреждения распространения вируса медики разработали памятку по мерам профилактики коронавирусной инфекции. Среди этим мер - запрет на посещение зоопарков и рынков, где продаются животные и морепродукты, запрет на тесный контакт с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями, запрет на употребление не прошедшей термическую обработку пищи и небутилированной воды, рекомендация об использовании средств защиты органов дыхания, мытье руки посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. Эпидемиологи советуют при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, а тут же обращаться за медицинской помощью, а при обращении за медицинской помощью в России вернувшимся из Китая туристам информировать медиков о возможном контакте с инфекционными больными.
Подробно о коронавирусе GOROD48 рассказал главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов. Врач считает, что липчанам не стоит панически бояться китайской заразы.
3 622
Моисей
Гость
Гостья