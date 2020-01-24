Общество

сегодня, 12:13

Липчане из-за коронавируса перестали интересоваться путевками в Китай

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#Китай #туризм #коронавирус
Липчане из-за коронавируса перестали интересоваться путевками в Китай

Зато спокойно полетят отдыхать в Юго-Восточную Азию.

Жители Липецкой области, планировавшие этой зимой отдых в Китае, отказались от путешествия. Причина изменения планов — китайский коронавирус, считает руководитель сети туристических агентств в Липецкой области Анатолий Емельянов.

- Китай зимой традиционно пользуется спросом у туристов. Но в эту зиму такого спроса нет. Это связано как раз с эпидемиологической обстановкой вокруг коронавируса. Люди даже не спрашивают Китай, - отмечает Анатолий Емельянов. - В тоже время липецкие туристы не отказываются от путешествий в другие азиатские страны. Липчане спокойно улетят отдыхать в Таиланд, в Индию, на Шри-Ланку, во Вьетнам. Эти направления остаются популярными, так как это традиционные направления для пляжного отдыха зимой.

Напомним, что в липецком аэропорту приняты дополнительные меры эпидемиологического контроля из-за распространения коронавируса. Теперь врачи будут отслеживать всех транзитных пассажиров, в том числе — вернувшихся с отдыха путешественников.

Для предупреждения распространения вируса медики разработали памятку по мерам профилактики коронавирусной инфекции. Среди этим мер - запрет на посещение зоопарков и рынков, где продаются животные и морепродукты, запрет на тесный контакт с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями, запрет на употребление не прошедшей термическую обработку пищи и небутилированной воды, рекомендация об использовании средств защиты органов дыхания, мытье руки посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. Эпидемиологи советуют при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, а тут же обращаться за медицинской помощью, а при обращении за медицинской помощью в России вернувшимся из Китая туристам информировать медиков о возможном контакте с инфекционными больными.

Подробно о коронавирусе GOROD48 рассказал главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов. Врач считает, что липчанам не стоит панически бояться китайской заразы.
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#Китай #туризм #коронавирус

Комментарии (3)

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Моисей

сегодня, 13:22
Нет никакого коронавируса. Есть метод управления тупым гойским стадом.
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Гость

сегодня, 13:03
Гостья, ни где.
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Гостья

сегодня, 12:35
Надо же, оказывается в Липецке есть такие, которые могут себе позволить съездить в Китай. Где же они работают?
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