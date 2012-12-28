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НЛМК запустил серию школьных уроков химии
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сегодня, 17:42

НЛМК запустил серию школьных уроков химии

Новолипецкий металлургический комбинат проводит в липецких школах открытые уроки химии. На занятиях в формате интерактивного шоу ученикам показывают опыты и рассказывают о различных химических веществах.

Первый урок на тему «Сероводород в природе и в городе» провели для семиклассников липецкой гимназии №66, затем занятия прошли в лицее №3, школе №51 и гимназии г. Грязи.  С помощью опытов ученикам показали, как и где образуется это вещество. А на примере НЛМК объяснили, как промышленные предприятия борются с ним. 

Новолипецкий металлургический комбинат исключил запах сероводорода от своих источников за счет изменения технологии производства. Раньше доменный щебень охлаждали водой. В результате взаимодействия серы с водородом и выделялся сероводород. Новая технология исключает из производственной цепочки воду, а значит и образование неприятного запаха. Переход на полностью безводное охлаждение завершится в первом полугодии этого года. На борьбу с сероводородом НЛМК направил более 10 млрд рублей. 

— Новая технология безводного охлаждения доменного щебня позволяет нам более чем в 8 раз снизить эмиссию сероводорода. Его концентрации в Липецке сократилась вдвое, а в 2023 году не зафиксировано ни одного превышения ПДК по сероводороду от источников НЛМК, — рассказал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев. 

Уроки химии от НЛМК в липецких школах будут идти весь апрель. Так предприятие планирует рассказать о своих экологических достижениях и вовлечь в заботу об окружающей среде максимальное количество горожан.

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