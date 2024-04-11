Лимузин без водителя врезался в машину с ребёнком

Припаркованная машина скатилась вниз по дороге.

На улице Толстого в Липецке припаркованный лимузин без водителя начал движение и врезался в двигавшийся по дороге автомобиль «Форд Фокус 3», в котором ехала семья с двухлетним ребенком.К счастью, никто не пострадал. Но ДТП произошло прямо напротив порога областной детской библиотеки, и лимузин вполне бы мог задавить какого-нибудь юного пешехода — посетителя библиотеки.Водителю «Форда» пришлось искать виновников ДТП по телефону, указанному на лимузине для его аренды.Владелец лимузина уже объявился, он уверяет, что автомобиль оставили на ручном тормозе.