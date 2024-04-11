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Происшествия
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сегодня, 16:12
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Лимузин без водителя врезался в машину с ребёнком
Припаркованная машина скатилась вниз по дороге.
К счастью, никто не пострадал. Но ДТП произошло прямо напротив порога областной детской библиотеки, и лимузин вполне бы мог задавить какого-нибудь юного пешехода — посетителя библиотеки.
Водителю «Форда» пришлось искать виновников ДТП по телефону, указанному на лимузине для его аренды.
Владелец лимузина уже объявился, он уверяет, что автомобиль оставили на ручном тормозе.
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