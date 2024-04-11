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сегодня, 16:12
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Лимузин без водителя врезался в машину с ребёнком

Припаркованная машина скатилась вниз по дороге.

На улице Толстого в Липецке припаркованный лимузин без водителя начал движение и врезался в двигавшийся по дороге автомобиль «Форд Фокус 3», в котором ехала семья с двухлетним ребенком.

К счастью, никто не пострадал. Но ДТП произошло прямо напротив порога областной детской библиотеки, и лимузин вполне бы мог задавить какого-нибудь юного пешехода — посетителя библиотеки. 

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Водителю «Форда» пришлось искать виновников ДТП по телефону, указанному на лимузине для его аренды. 

Владелец лимузина уже объявился, он уверяет, что автомобиль оставили на ручном тормозе.
ДТП
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья
6 минут назад
Вообще-то такие машины нужно ставить куда-то подальше, на платную стоянку или в гараж. Нечего людям создавать неудобства
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Злая я
14 минут назад
Каждый день в областную детскую библиотеку детки классами ходят. Страшно подумать, чтобы было... Эти лимузины все время там стоят, аж в два ряда. Не то что выйхать, перейти по Пешеходном переходу не возможно из-за ограниченной видимости! Где ГАИ?
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Сергей
45 минут назад
А ведь, масса большая, могла беда быть...... Они там под уклоном стоят.
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Станислав
45 минут назад
Лимузин выехал на встречку, видно же , что колеса вывернуты
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12345
47 минут назад
На Толстого стоит 3 лимузина, каждый из них занимает несколько парковочных мест. Может, пора владельцу убрать их оттуда?
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Вот
49 минут назад
к чемму приводят незаконные парковки ! Ну если владелец лимузина поставил на ручной тормоз ,а лимузин двигался ,значит лимузин двигал возможно НЛО ! Известен случай ,когда НЛО тащил целый товарный состав !
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Animal Planet
49 минут назад
Лимузин,это даже звучит пошло!
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Житель
51 минуту назад
Там эти лимузины (там не один стоит) стоят, нарушая все что можно - вторыми рядами, менее 3м от сплошной, перед пешеходным переходом. В том месте на фото остановка и стоянка вообще запрещены - знаки стоят.
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Лиза
сегодня, 16:33
Обычно этот лимузин стоит на противоположной стороне от детской библиотеки.
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Коммунист
сегодня, 16:29
Это лимузин первого секретаря обкома партии?
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