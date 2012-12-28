Статистика: на прошлой неделе заметно подорожали сахар, морковь и свекла

Липецкстат назвал в еженедельном мониторинге оценки индекса потребительских цен товары, которые подорожали по итогам прошлой недели (со 2 по 8 апреля), подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе больше всего из продуктов в Липецкой области подорожали морковь (+6,59%), свекла (+5,52%), помидоры (+3,58%), сахар (+3%).Более умеренно, однако выше, чем на 1% среди продуктов питания дорожали на прошлой неделе говядина (+1,44%), сливочное и подсолнечное масло (на 1,26% и 1,48% соответственно), мороженая рыба (+1,06%), пастеризованное молоко (+1,17%), соль (+1,08%), рис (+1,75%), макаронные изделия (+1,79%), картофель (+2,46%),. Менее 1% увеличились за неделю цены на свинину, баранину, сыр, яйца, чай, печенье, муку, вермишель. Немного подешевели куры охлажденные (-0,23%) маргарин (-2,35%), творог (-1,62%), сухие молочные детские смеси (-0,44%), гречка (-0,62%). Из плодоовощной продукции потеряли в цене капуста (-1,5%), лук (-1,16%), огурцы (-2,85%), яблоки (-1,2%).Из товаров повседневного спроса стали дороже стиральный порошок (+0,5%), шампунь (+0,84%), зубная паста (+1,49%), зубная щетка (+0,57%), женские прокладки (+0,53%). Вместе с тем дешевле стали мужские футболки (-2,43%), взрослые кроссовки (-0,09%), туалетная бумага (-1,99%), детские подгузники (-3,01%), сухие корма для животных (-0,31%).Недельная инфляция не затронула такие продукты и товары, как обед в столовой, детские джинсы и кроссовки, детские спортивные костюмы, пеленки, мужские носки, хозяйственное и туалетное мыло, спички.Потребительские цены на бензин на прошлой неделе выросли в целом на 0,1%: средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 8 апреля составила 52,88 рубля. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,1% – до 50,17 рубля. Бензин марки АИ-95 также подорожал на 0,2%, он стоил 54,80 рубля. Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели - 69,49 рубля. Цена на дизельное топливо выросла на 0,2%: его стоимость составила 60,50 рубля.