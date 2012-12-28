Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Камера наблюдения записала падение беспилотника в Добром
Происшествия
Беспилотник упал ночью на строящуюся больницу в селе Доброе
Происшествия
Мэр Ельца рассказал о громких хлопках утром и успокоил горожан
Общество
Повреждение больничного корпуса в Добром оценят строители
Происшествия
После страшной аварии с автомобилем липецких велосипедистов в реанимации остаётся один ребёнок-спортсмен
Происшествия
В Добровском округе похоронят мобилизованного земляка
Общество
Сегодня в Липецке: рок-весна, измена обоих супругов, гражданская война и распад США
Общество
Липецкая вечЁрка: 9 лет за госизмену, состояние сбитого на Свиридова и гендерные проблемы в ЗАГСе
Общество
Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
Происшествия
Лимузин без водителя врезался в машину с ребёнком
Происшествия
Читать все
Как изменятся маршруты транспорта после перекрытия горбатого моста ⁣
Общество
В Усманском районе горела пилорама
Происшествия
Пьяный 30-летний липчанин с молотком совершил разбойное нападение на киоск с шаурмой
Происшествия
В Чаплыгине подожгли «Магнит»
Происшествия
Больше трети платных услуг в Липецкой области приходятся на услуги ЖКХ
Экономика
В Липецкой области станет немного прохладнее: до +22
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: на прошлой неделе заметно подорожали сахар, морковь и свекла
Общество
Новый температурный рекорд зафиксирован в Липецке
Погода в Липецке
НЛМК запустил серию школьных уроков химии
НЛМК Live
Читать все
Общество
20
11 минут назад

Статистика: на прошлой неделе заметно подорожали сахар, морковь и свекла

Липецкстат назвал в еженедельном мониторинге оценки индекса потребительских цен товары, которые подорожали по итогам прошлой недели (со 2 по 8 апреля), подешевели или остались на прежнем уровне. 

На прошлой неделе больше всего из продуктов в Липецкой области подорожали морковь (+6,59%), свекла (+5,52%), помидоры (+3,58%), сахар (+3%). 

Более умеренно, однако выше, чем на 1% среди продуктов питания дорожали на прошлой неделе говядина (+1,44%), сливочное и подсолнечное масло (на 1,26% и 1,48% соответственно), мороженая рыба (+1,06%), пастеризованное молоко (+1,17%), соль (+1,08%), рис (+1,75%), макаронные изделия (+1,79%), картофель (+2,46%),. Менее 1% увеличились за неделю цены на свинину, баранину, сыр, яйца, чай, печенье, муку, вермишель. Немного подешевели куры охлажденные (-0,23%) маргарин (-2,35%), творог (-1,62%), сухие молочные детские смеси (-0,44%), гречка (-0,62%). Из плодоовощной продукции потеряли в цене капуста (-1,5%), лук (-1,16%), огурцы (-2,85%), яблоки (-1,2%). 

Из товаров повседневного спроса стали дороже стиральный порошок (+0,5%), шампунь (+0,84%), зубная паста (+1,49%), зубная щетка (+0,57%), женские прокладки (+0,53%). Вместе с тем дешевле стали мужские футболки (-2,43%), взрослые кроссовки (-0,09%), туалетная бумага (-1,99%), детские подгузники (-3,01%), сухие корма для животных (-0,31%). 

Недельная инфляция не затронула такие продукты и товары, как обед в столовой, детские джинсы и кроссовки, детские спортивные костюмы, пеленки, мужские носки, хозяйственное и туалетное мыло, спички. 

Потребительские цены на бензин на прошлой неделе выросли в целом на 0,1%: средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 8 апреля составила 52,88 рубля. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,1% – до 50,17 рубля. Бензин марки АИ-95 также подорожал на 0,2%, он стоил 54,80 рубля. Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели - 69,49 рубля. Цена на дизельное топливо выросла на 0,2%: его стоимость составила 60,50 рубля.

цены
инфляция
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru