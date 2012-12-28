Больше трети платных услуг в Липецкой области приходятся на услуги ЖКХ

Почти 16,6 миллиарда рублей составили платные услуги населению в Липецкой области в январе-феврале — по сравнению с тем же периодом 2023 года их объем в сопоставимых ценах вырос на 2,5%, сообщает Липецкстат.

