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Экономика
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сегодня, 17:55
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Больше трети платных услуг в Липецкой области приходятся на услуги ЖКХ
Почти 16,6 миллиарда рублей составили платные услуги населению в Липецкой области в январе-феврале — по сравнению с тем же периодом 2023 года их объем в сопоставимых ценах вырос на 2,5%, сообщает Липецкстат.
На бытовые услуги липчане потратили в январе-феврале 2,3 миллиарда рублей, на 4,6%: больше прошлогоднего. В общем объеме бытовых услуг 25% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; 24% — ремонт и строительство жилья и других построек, 13% — парикмахерские и косметические услуги, 12% приходилось на ритуальные услуги.
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