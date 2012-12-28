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Общество
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14 минут назад
Липецкая вечЁрка: прилет в Добром, когда город очистят от пыли и врач-изобретатель
Сегодня, 11 апреля, беспилотник влетел в строящуюся больницу селе Доброе, чиновники пообещали очистить Липецк от пыли к 15 апреля, и врач-рентгенхирург Дмитрий Огнерубов вошел в число 100 финалистов национальной премии «Россия — страна возможностей».
Ущерб, нанесенный корпусу оценят строители. По предварительным данным, необходимо ремонтировать несущую стену, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Издание Mash, предположило, что дрон ВСУ был запущен из Сумской области Украины и нацелен на аэропорт «Липецк». Беспилотник подавили средствами РЭБ на подлёте, и он врезался в строящееся здание. Хотя, если посмотреть на карту, получается, что дрон пролетел аэропорт и упал почти через 30 километров.
А ельчане утром были разбужены странными звуками. Мэр Евгений Боровских поспешил успокоить горожан, сообщив, что никаких происшествий в Ельце не произошло.
Стоит добавить, что тревогу в Липецкой области объявили третий раз с начала апреля.
Кстати, комментариев под новостями о прилете оказалось не так уж и много. Похоже, к таким новостям люди начали привыкать.
«Из Сумской? То есть он пролетел по кривой две области, если не три, только после этого попал к нам? Слов нет», — заметил Евгений.
«Вопрос почему он столько вообще пролетел 500 с лишним км, и его не сбили в каком-нибудь безлюдном месте?» — задал вопрос 777.
«Красный уровень объявили после того, как беспилотник упал, ну и смысл такого оповещения? Вы знайте, что где-то долбануло? Я думала, это больше похоже на предупреждение, а не на постфактум», — написала Злая.
«Хорошо, что в жилой дом не попал. Вспышка была жуткая», — поделилась впечатлениями Лиза.
Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил сегодня депутатам горсовета, что центральные улицы Липецка от пыли должны убрать к 15 апреля.
Депутатов особенно интересовало, почему так пылят тракторы со щетками. Пыль ведь опасна для здоровья. Чиновники пообещали разобраться, сообщив, что вся техника уже «переоборудована на воду», влажной уборки городских улиц теперь станет больше, хотя до столичного уровня, когда с экспортом едут сразу несколько поливалок, Липецк так и не дотянет.
«А центральные улицы когда-нибудь будут очищать от пыли и песка? Песка на каждой внутриквартальной дороге, как на пляже. По улицам ходить невозможно без респираторов, горожане вынуждены дышать пылью и песком. Ветер разносит, вся грязь летит в квартиры. Грязнее Липецка вряд ли найдешь город в России!» — пожаловалась Светлана.
«Липецк — это пустыня, песчаная пустыня на чернозёме», — уверены чудеса природы.
«Хватит трындеть! Липецк очищается от грязи и хорошеет. Скоро зацветут тюльпаны. Спасибо всем, кто его убирает! Особенно тем, кто не мусорит!» — написала Баба баня.
Рентгенхирург Дмитрий Огнерубов вошел в число 100 финалистов Национальной премии «Россия — страна возможностей». Он стал одним из восьми номинантов премии в области здравоохранения и медицины.
Как говорится на сайте Национальной премии «Россия — страна возможностей», «Дмитрий Огнерубов оперирует сердца людей. Делает это он через маленькую артерию на руке — там, где обычно чувствуется пульс. Артерия называется лучевой, она на запястье. Молодой врач разработал проект Newman — браслет из полиуретана с липучками по бокам для фиксации на запястье пациента.
Дмитрий Огнерубов решил использовать свое изобретение для стартапа. От появления идеи до разработки первого коммерчески доступного образца прошло три года. Поддержать потомственного врача можно, проголосовав по ссылке.
«Конечно поддержим. И не только нашего земляка.Но всех умненьких, молодых патриотов России. Они как никогда нам нужны! Удачи, милые!» — заверила Баба баня.
Завтра, по прогнозам синоптиков, в Липецке похолодает: воздуха температура не превысит отметку + 21 градус.
Последние два дня в Липецке были настолько жаркими, что побиты температурные рекорды.
И обратите внимание, из-за намеченного на воскресную ночь закрытия горбатого моста, меняется схема движения транспорта.
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