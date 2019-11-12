СУ-5 оказалось владельцем странного особняка в центре Липецка

Правда, земля под ним стоит дороже самого памятника культуры.

На 19 ноября запланированы первые торги по продаже имущества скандально известной строительной компании СУ-5. Сейчас организация проходит стадии банкротства, часть из которого — формирование конкурсной массы. Под этим понятием имеются ввиду розыск и продажа имущества и активов компании-банкрота. Выручкой с торгов покрываются долги банкрота перед кредиторами.На первом аукционе на продажу выставили три лота общей стоимостью почти 23 млн рублей. Самым крупным предложением являет старинный особняк в центре Липецка. Это здание, построенное в середине XIX века и признанное объектом памятником истории и культуры, расположено на Первомайской улице. Особняк площадью в 880 квадратных метров уже давно в упадке. Экспертиза установила его стоимость в 5,6 млн рублей. Снести усадебный дом нельзя, так как он признан памятником - только реконструировать.Намного больше стоит земельный участок, на котором расположен полуразрушенный особняк: 14,5 соток земли оценили 9,3 млн рублей. Также к этому лоту относится административное помещение в 55 квадратных метров стоимостью 190 000 рублей. Весь лот начнут торговать с суммы в 15,09 млн рублей. Земля и строения находятся в собственности СУ-5 с 2013 года.В 3,6 млн рублей экспертиза оценила помещение в 67 квадратных метров в доме №16 на улице Терешковой, которое также принадлежит СУ-5. Кроме того, среди имущества оказалось нежилое помещение на Московской улице, где находится бетонорастворный узел. Этот лот оценили в 4,1 млн рублей.Напомним, дело о банкротстве СУ-5 было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Сейчас в списке кредиторов десять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.Разыскать все активы СУ-5 арбитражному управляющему мешают как внутренние, так и внешние факторы. Часть важной документации потерялась в бухгалтерских документах, кроме того масса документов, где могут отражаться активы должника, изъята в рамках уголовного дела.