Общество

50 минут назад

СУ-5 оказалось владельцем странного особняка в центре Липецка

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#СУ-5 #банкротство #торги
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СУ-5 оказалось владельцем странного особняка в центре Липецка

Правда, земля под ним стоит дороже самого памятника культуры.

На 19 ноября запланированы первые торги по продаже имущества скандально известной строительной компании СУ-5. Сейчас организация проходит стадии банкротства, часть из которого — формирование конкурсной массы. Под этим понятием имеются ввиду розыск и продажа имущества и активов компании-банкрота. Выручкой с торгов покрываются долги банкрота перед кредиторами.

На первом аукционе на продажу выставили три лота общей стоимостью почти 23 млн рублей. Самым крупным предложением являет старинный особняк в центре Липецка. Это здание, построенное в середине XIX века и признанное объектом памятником истории и культуры, расположено на Первомайской улице. Особняк площадью в 880 квадратных метров уже давно в упадке. Экспертиза установила его стоимость в 5,6 млн рублей. Снести усадебный дом нельзя, так как он признан памятником - только реконструировать. 

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Намного больше стоит земельный участок, на котором расположен полуразрушенный особняк: 14,5 соток земли оценили 9,3 млн рублей. Также к этому лоту относится административное помещение в 55 квадратных метров стоимостью 190 000 рублей. Весь лот начнут торговать с суммы в 15,09 млн рублей. Земля и строения находятся в собственности СУ-5 с 2013 года.

В 3,6 млн рублей экспертиза оценила помещение в 67 квадратных метров в доме №16 на улице Терешковой, которое также принадлежит СУ-5. Кроме того, среди имущества оказалось нежилое помещение на Московской улице, где находится бетонорастворный узел. Этот лот оценили в 4,1 млн рублей.

Напомним, дело о банкротстве СУ-5 было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Сейчас в списке кредиторов десять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.

Разыскать все активы СУ-5 арбитражному управляющему мешают как внутренние, так и внешние факторы. Часть важной документации потерялась в бухгалтерских документах, кроме того масса документов, где могут отражаться активы должника, изъята в рамках уголовного дела.
6 1313
#СУ-5 #банкротство #торги
3

Комментарии (6)

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Гость

2 минуты назад
Маруся, переход права не является основанием для снятия обременений с памятника архитектуры. Иначе бы весь центр Москвы не продовался бы.
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Гость

6 минут назад
Маруся, основание у Негробова В., которого давно пора отправить на лесоповал.
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Преступник

22 минуты назад
Вот там и есть настоящая преступность.
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Ты что молчи

23 минуты назад
Маруся, этого нельзя делать)))))
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При путине

33 минуты назад
Маруся, Ещё не то бывает , Но самое главное, что за это никто не отвечает !.
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Маруся

41 минуту назад
а может для начала поднять договор отчуждения этого памятника культуры в Росреестре? Любопытно взглянуть, на каком основании это здание перешло в собственность СУ-5
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