36 минут назад
Спасатели помогли 25-летней липчанке вызволить автомобиль из грязевого болота
Спасатели вытащили машину с помощью троса и поставили на твёрдое покрытие.
- Непонятно, зачем 25-летней женщине-водителю «ВАЗа» понадобилось съезжать с асфальта в непроходимую грязь, - прокомментировали произошедшее в городском управлении по делам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. - При этом, никаких детей на месте странного происшествия обнаружено не было.
В городском управлении по делам ГО и ЧС призывают липчан к ответственности и трезвой оценке ситуации, ведь ложными или недостоверными сообщениями спасателей отвлекают от экстренных вызовов, связанных со спасением человеческой жизни.
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