Спасатели помогли 25-летней липчанке вызволить автомобиль из грязевого болота

17 декабря на телефон операторов службы «112» поступили несколько звонков от молодых женщин, машина которых увязла в болотной жиже недалеко от набережной реки Воронеж. Звонившие заявили, что «вместе с нами дети, и они замерзают».Спасатели вытащили машину с помощью троса и поставили на твёрдое покрытие.- Непонятно, зачем 25-летней женщине-водителю «ВАЗа» понадобилось съезжать с асфальта в непроходимую грязь, - прокомментировали произошедшее в городском управлении по делам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. - При этом, никаких детей на месте странного происшествия обнаружено не было.

В городском управлении по делам ГО и ЧС призывают липчан к ответственности и трезвой оценке ситуации, ведь ложными или недостоверными сообщениями спасателей отвлекают от экстренных вызовов, связанных со спасением человеческой жизни.