Общество

36 минут назад

Спасатели помогли 25-летней липчанке вызволить автомобиль из грязевого болота

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#спасатели
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Спасатели помогли 25-летней липчанке вызволить автомобиль из грязевого болота
17 декабря на телефон операторов службы «112» поступили несколько звонков от молодых женщин, машина которых увязла в болотной жиже недалеко от набережной реки Воронеж. Звонившие заявили, что «вместе с нами дети, и они замерзают».

Спасатели вытащили машину с помощью троса и поставили на твёрдое покрытие. 

- Непонятно, зачем 25-летней женщине-водителю «ВАЗа» понадобилось съезжать с асфальта в непроходимую грязь, - прокомментировали произошедшее в городском управлении по делам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. - При этом, никаких детей на месте странного происшествия обнаружено не было.

В городском управлении по делам ГО и ЧС призывают липчан к ответственности и трезвой оценке ситуации, ведь ложными или недостоверными сообщениями спасателей отвлекают от экстренных вызовов, связанных со спасением человеческой жизни. 





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#спасатели
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Комментарии (1)

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Волосатый мотороллер

12 минут назад
Что тут не понятного-зачесалось у телочки
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