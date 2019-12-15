Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Липецкую область

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Игорь Маковский провел рабочую встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым: на заседании они обсудили мероприятия по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения региона в период максимума нагрузок, а также в предстоящие выходные дни и новогодние праздники. Другими темами совещания стали дальнейшее развитие электросетевого комплекса Липецкой области, исполнение мероприятий в рамках ранее заключённого Соглашения между электросетевой компанией и властями региона. Также глава Липецкой области и генеральный директор «Россети Центр» обсудили дальнейший ход реализации «Концепции цифровой трансформации».В рамках визита генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский посетил АО «ЛГЭК», где осмотрел пункт диспетчерского управления, побывал на подстанции 35кВ «Город», которая питает значительную часть областного центра и осмотрел территорию сетевого комплекса.На совещании с руководством липецкого филиала «Россети Центр», ЛГЭКа, и мэром Липецка Евгенией Уваркиной обсуждались вопросы обеспечения надежного электроснабжения жителей Липецка, перспективы развития электросетевого хозяйства города, а также участие «Россети Центр Липецкэнерго» в развитии дополнительных сервисов. В частности, речь шла об оказании услуг по развитию системы наружного освещения. «Мы готовы взять на себя уличное и дорожное освещение Липецка, также ремонт сетей, которые требуют обновления. Эти услуги идут вне нашей основной тарифной деятельности, однако развитие таких программ важно для компании. Сегодня работа энергетического комплекса перестает планироваться, опираясь на рост тарифов – это время ушло. Доход энергетической компании складывается, прежде всего, за счет сокращения издержек производства, дальнейшего внедрения автоматизации и цифровизации сетей, что позволяет не только реагировать на нарушения, но и прогнозировать их. Контроль за уличным освещением Липецка, эксплуатация этих городских объектов поможет модернизировать хозяйство, улучшить качество при сокращении расходов на содержание».Мэр Липецка Евгения Уваркина подтвердила договоренность о совместной работе: «Мы понимаем, что липецкое отделение «Россети Центр» обладает большими ресурсами для развития, объединение усилий позволит удовлетворить потребности и для бизнеса, и для жителей Липецка».Руководитель компании «Россети Центр» встретился с персоналом «Липецкэнерго» - филиал отмечает в эти дни 55-летие. Игорь Маковский поблагодарил коллектив филиала и вручил награды лучшим сотрудникам по случаю юбилея. Он также представил нового руководителя филиала – им стал генеральный директор АО «ЛГЭК» Константин Драчук.«Липецкие энергетики всегда держали высокую профессиональную планку, уходящий год не стал исключением – мы присоединили ряд крупных потребителей энергии, привели в порядок центры питания. Общий уровень инвестиций в модернизацию и развитие электросетевого комплекса региона составил 650 миллионов рублей. Еще 130 миллионов рублей направили на ремонтные работы. Эта работа – залог успешного прохождения осенне-зимнего сезона максимума нагрузок», - отметил Игорь Маковский.Первоочередной целью энергетиков остается дальнейшее повышение надежности электросетевого комплекса и его опережающее развитие для того, чтобы удовлетворять потребности растущей экономики региона в новых объемах мощности, добавил по итогам встречи Игорь Маковский. Также сейчас энергетики внедряют оптимальную модель управления сетевым комплексом, модернизируя сети и применяя новые технологии – эти мероприятия помогают сократить сроки и стоимость подключения к сети, а также осуществлять контроль за работой и управление всей технологической цепочкой от центров питания до конечных потребителей.