Общество
сегодня, 09:05
Нижний парк: live
19 1162
Благоустройство парка ушло в зиму. Работам не видно конца и края.
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Две недели назад в публикации «Нижний парк разрыт вдоль и поперек, и света в конце туннеля не видно» GOROD48 рассказал о том, как обстоят дела с реконструкцией этого старейшего общественного пространства Липецка. Тогда наши читатели увидели рвы, канавы, ямы с водой. Груды срытой земли и привезенного песка. Штабеля стройматериалов. Бухты кабеля. Еще не законченные работы по бетонированию оснований под тротуарную плитку (работа необходима для того, чтобы искусственное покрытие не утонуло в грязи, ведь парк находится в самой низменной части города). Рабочих, которые мостят из плитки двух размеров тротуары…
Тогда же мы задались вопросом, успеют ли строители закончить пешеходные дорожки к морозам, которые могут грянуть в любой день?
И вот грянули морозы. И корреспондент GOROD48 опять пришел в парк, чтобы посмотреть на то, управились ли работники подрядной и субподрядной организаций с этой задачей. И увидели ровно ту же картину с одним отличием: вода во рвах и канавах превратилась в лед. Но работы очевидно ускорились: к 9.00 на стройплощадке, которой стали 14 га попавшей под обновление территории Нижнего парка, сновало полтора десятка единиц техники: автопогрузчик выгружал из фуры новые поддоны с тротуарной плиткой, трактора и экскаваторы рыли новые траншеи, грузовики вывозили с места работ землю и привозили песок. Ну и, конечно, рабочие старательно укладывали тротуарную плитку на песчано-каменную крошку (которую пытаются спасти от смерзания, накрыв тентами).
Очевидно, строители «косячат». Так, на одной из будущих дорожек геосетка, призваннная обеспечить целостность плиточного, очевидно, покрытия, просто закопана в щебень. Вернее, не просто, а как попало.
Кстати, на прошлой неделе аудиторы Счетной палаты критиковали МКУ «Управление строительства Липецка» за срыв двух муниципальных контрактов. В пассиве Сергея Алпатова - и злополучная школа на Манеже, которую не могут построить вот уже третий год. Кажется, в минус Алпатову стоит поставить и Нижний парк. Интересно, какие выводы в отношении главного строителя мэрии сделает руководство администрации Липецка и лично губернатор, который сегодня после обеда должен проинспектировать этот объект?
ООО «Квант», напомним, приступил ко второму этапу реновации парка. Он включает в себя работы в створе двух аллей, которые расходятся от фонтана-липы и на территории, прилегающая к улице Карла Маркса. Под благоустройство попали 14 га парка: от центрального входа до «Зеленого театра». Вместо старой эстрады, которая уже снесена, построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома, а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны новые локации для отдыха и активного досуга - экотропа, возрожденная танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фуд-корты и другие решения. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.
Реконструкция первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 млн рублей.
В следующем году Нижний парк ждет третий этап реконструкции. Ранее мы сообщали, что в 2020 году обжитая площадь парка будет значительно расширена за счет, по сути, дикой территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь запланировано создать большую фестивальную площадку, установить современные аттракционы и даже обустроить зону барбекю. Также в мэрии обсуждалась концепция пешеходной экотропы и велосипедной дорожки длиной в километр, которые соединят Нижний парк с Верхним парком. А губернатор Игорь Артамонов в сентябре призывал связать велосипедной и пешеходной дорожками Нижний и Верхний парки с городской набережной.
А вот «фишки» Нижнего парка, минеральной воды, которой, собственно, и был славен Липецк еще во времена царизма, в нем не будет. На том месте, откуда она текла на радость липецким пенсионерам и больным людям, почти построена не функциональное ни в каком смысле этого слова строение типа триумфальной арки, которое можно считать надгробием могилы бесплатной липецкой минералке.
В этом новоделе, руку к которому приложили депутаты-миллионеры Липецкого и областного Советов Евдокия Бычкова и Владимир Чеботарев, целебной водицы не будет. Не будет выведена она и на кирпичную стену, которая уже разрушается.
- Ранее проектом липецких меценатов предполагался кран с минеральной водой, которая должна была течь из строящегося павильона. Но потом, с началом строительства, на нас не выходили ни сами меценаты, ни руководство Нижнего парка, ни власти города. Поэтому к нему и не подведен источник минеральной воды, - сообщил GOROD48 главный врач АО «ЛипецкКурорт» Виктор Суворченков.
Чтобы припасть к источнику, липчанам разрешено пользоваться бюветом санатория с 7.30 до 19.00 в определенные часы утра, обеда и вечера. Хочется добавить, пока разрешено.
Тогда же мы задались вопросом, успеют ли строители закончить пешеходные дорожки к морозам, которые могут грянуть в любой день?
И вот грянули морозы. И корреспондент GOROD48 опять пришел в парк, чтобы посмотреть на то, управились ли работники подрядной и субподрядной организаций с этой задачей. И увидели ровно ту же картину с одним отличием: вода во рвах и канавах превратилась в лед. Но работы очевидно ускорились: к 9.00 на стройплощадке, которой стали 14 га попавшей под обновление территории Нижнего парка, сновало полтора десятка единиц техники: автопогрузчик выгружал из фуры новые поддоны с тротуарной плиткой, трактора и экскаваторы рыли новые траншеи, грузовики вывозили с места работ землю и привозили песок. Ну и, конечно, рабочие старательно укладывали тротуарную плитку на песчано-каменную крошку (которую пытаются спасти от смерзания, накрыв тентами).
Очевидно, строители «косячат». Так, на одной из будущих дорожек геосетка, призваннная обеспечить целостность плиточного, очевидно, покрытия, просто закопана в щебень. Вернее, не просто, а как попало.
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Две недели назад GOROD48 попытался получить информацию о том, что уже сделано и как сделано от руководителя подрядной организации ООО «Квант» Андрея Токарева, но этот человек был настолько невразумителен, что в этот раз нам даже не захотелось с ним общаться еще раз. Куда интереснее было бы получить ответы на наши вопросы от начальника МКУ «Управление строительства Липецка» Сергея Алпатова. Но две недели назад он отказался от общения, и мы так и не узнали ни о реальных сроках исполнения муниципального контракта, ни о качества выполненных работ. На этот раз этот руководитель-кремень также не нашел времени ответить на вопросы GOROD48.
Кстати, на прошлой неделе аудиторы Счетной палаты критиковали МКУ «Управление строительства Липецка» за срыв двух муниципальных контрактов. В пассиве Сергея Алпатова - и злополучная школа на Манеже, которую не могут построить вот уже третий год. Кажется, в минус Алпатову стоит поставить и Нижний парк. Интересно, какие выводы в отношении главного строителя мэрии сделает руководство администрации Липецка и лично губернатор, который сегодня после обеда должен проинспектировать этот объект?
ООО «Квант», напомним, приступил ко второму этапу реновации парка. Он включает в себя работы в створе двух аллей, которые расходятся от фонтана-липы и на территории, прилегающая к улице Карла Маркса. Под благоустройство попали 14 га парка: от центрального входа до «Зеленого театра». Вместо старой эстрады, которая уже снесена, построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома, а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны новые локации для отдыха и активного досуга - экотропа, возрожденная танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фуд-корты и другие решения. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.
Реконструкция первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 млн рублей.
В следующем году Нижний парк ждет третий этап реконструкции. Ранее мы сообщали, что в 2020 году обжитая площадь парка будет значительно расширена за счет, по сути, дикой территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь запланировано создать большую фестивальную площадку, установить современные аттракционы и даже обустроить зону барбекю. Также в мэрии обсуждалась концепция пешеходной экотропы и велосипедной дорожки длиной в километр, которые соединят Нижний парк с Верхним парком. А губернатор Игорь Артамонов в сентябре призывал связать велосипедной и пешеходной дорожками Нижний и Верхний парки с городской набережной.
А вот «фишки» Нижнего парка, минеральной воды, которой, собственно, и был славен Липецк еще во времена царизма, в нем не будет. На том месте, откуда она текла на радость липецким пенсионерам и больным людям, почти построена не функциональное ни в каком смысле этого слова строение типа триумфальной арки, которое можно считать надгробием могилы бесплатной липецкой минералке.
В этом новоделе, руку к которому приложили депутаты-миллионеры Липецкого и областного Советов Евдокия Бычкова и Владимир Чеботарев, целебной водицы не будет. Не будет выведена она и на кирпичную стену, которая уже разрушается.
- Ранее проектом липецких меценатов предполагался кран с минеральной водой, которая должна была течь из строящегося павильона. Но потом, с началом строительства, на нас не выходили ни сами меценаты, ни руководство Нижнего парка, ни власти города. Поэтому к нему и не подведен источник минеральной воды, - сообщил GOROD48 главный врач АО «ЛипецкКурорт» Виктор Суворченков.
Чтобы припасть к источнику, липчанам разрешено пользоваться бюветом санатория с 7.30 до 19.00 в определенные часы утра, обеда и вечера. Хочется добавить, пока разрешено.
19 1162
ттт
бл...
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Зайки
Константин
БРАКОДЕЛЫ
Зайка
Так вам и надо.
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