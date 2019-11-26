Нижний парк: live

Благоустройство парка ушло в зиму. Работам не видно конца и края.

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Две недели назад GOROD48 попытался получить информацию о том, что уже сделано и как сделано от руководителя подрядной организации ООО «Квант» Андрея Токарева, но этот человек был настолько невразумителен, что в этот раз нам даже не захотелось с ним общаться еще раз. Куда интереснее было бы получить ответы на наши вопросы от начальника МКУ «Управление строительства Липецка» Сергея Алпатова. Но две недели назад он отказался от общения, и мы так и не узнали ни о реальных сроках исполнения муниципального контракта, ни о качества выполненных работ. На этот раз этот руководитель-кремень также не нашел времени ответить на вопросы GOROD48.