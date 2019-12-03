Общество

сегодня, 15:55

«Своего ребенка обязан довезти прямо до учительского стола» (ФОТО)

9 1420
#Автохамы #машины #парковки
4
«Своего ребенка обязан довезти прямо до учительского стола» (ФОТО)

Новые примеры автохамства в Липецке.

Поток фотографий в нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов, не ослабевает. Поэтому вновь призываем авторов еще не вышедших в свет снимков набраться терпения – все достойные фото будут опубликованы.

Верхний снимок сделан на улице Терешковой,9.

WhatsApp Image 2019-11-28 at 15.49.39(1).jpeg

Это фото оттуда же. «Некоторые родители считают своим долгом довезти собственного ребенка прямо до стола учителя. А на других детей им наплевать, об их удобстве они даже не думают», - написал нам читатель. Оба снимка сделаны 28 октября в 15:52.

WhatsApp Image 2019-11-28 at 14.20.48.jpeg

Еще двоим автолюбителям не писан закон про езду по тротуарам. Теперь общаться им на эту тему с ГИБДД. Нарушители запечатлены на улице Октябрьской, 32 28 ноября в 13:30.

WhatsApp Image 2019-11-28 at 13.02.00.jpeg

Пешеходам с колясками пройти будет затруднительно. Увы, автор не прислал указаний о времени и месте этого кадра.

Стаханова.jpeg

А это классика жанра – стоянка на тротуаре. Стаханова, 21, сфотографировано 21 ноября в 8:30.

прт Победы.jpeg

Автохамы нарушают и днем, и особенно – ночью. Проспект Победы, 120, снято 23 ноября в 23:30.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

9 1420
#Автохамы #машины #парковки
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Серёга

12 минут назад
Поймать и обезвредить, и не только ему телефон запихать,но и большой чл.....
ответить

Одни крысы в городе

12 минут назад
Вам самим то не тошно осознавать, что вы крысы и стукачи? Гнилая масса!
ответить

жительница

13 минут назад
гость, кроме ваших парковок, куча проблем в городе, на которые можно деньги потратить. Не хватает места - не притесь в центр на авто.
ответить

44 ШКОЛА

37 минут назад
Захаров так своих детей и возил-на ступеньки к входу. Ельчаниновой приветствовалась.
ответить

Владельцы Вазов

40 минут назад
Фотографируют иномарки соседей
ответить

гость

48 минут назад
лучше бы парковки нормальные сделали
ответить

Липчанин

48 минут назад
мозгоед, можешь соснуть только
ответить

мозгоправ

49 минут назад
А лучше сразу в кабинет директора!
ответить

мозгоед

сегодня, 16:01
Ловить позной ночью нарушителей злостных и отрубать им руки ,а телефон в задний проход заталкивать.
ответить

Еще в рубрике

#спорт
«Вот бы какого-нибудь бразильца для «Металлурга» нам купить!»

2 минуты назад

Общество
«Сколько человек он накормил пятью хлебами?»
#медицина #кадры
7
«Сколько человек он накормил пятью хлебами?»

58 минут назад

Общество
Игорь Артамонов: «Какое-то хамло украло воду, сорвало пломбы и не наказано? Это же беспредел!»
#вода
50
Игорь Артамонов: «Какое-то хамло украло воду, сорвало пломбы и не наказано? Это же беспредел!»

сегодня, 15:23

Общество
Роспотребнадзор по Липецкой области бьет тревогу: его именем стали прикрываться мошенники
#Роспотребнадзор #мошенники #фальшивые квитанции
6
Роспотребнадзор по Липецкой области бьет тревогу: его именем стали прикрываться мошенники

сегодня, 15:13

Общество
Карантин пришел в еще одну липецкую школу
#карантин #школа
2
Карантин пришел в еще одну липецкую школу

сегодня, 14:44

Общество
Полиция будет наделена полномочиями по охране покоя и тишины
#полиция
21
Полиция будет наделена полномочиями по охране покоя и тишины

сегодня, 13:55

Общество