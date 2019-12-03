«Своего ребенка обязан довезти прямо до учительского стола» (ФОТО)

Новые примеры автохамства в Липецке.

Поток фотографий в нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов, не ослабевает. Поэтому вновь призываем авторов еще не вышедших в свет снимков набраться терпения – все достойные фото будут опубликованы.

Верхний снимок сделан на улице Терешковой,9.





Это фото оттуда же. «Некоторые родители считают своим долгом довезти собственного ребенка прямо до стола учителя. А на других детей им наплевать, об их удобстве они даже не думают», - написал нам читатель. Оба снимка сделаны 28 октября в 15:52.





Еще двоим автолюбителям не писан закон про езду по тротуарам. Теперь общаться им на эту тему с ГИБДД. Нарушители запечатлены на улице Октябрьской, 32 28 ноября в 13:30.





Пешеходам с колясками пройти будет затруднительно. Увы, автор не прислал указаний о времени и месте этого кадра.





А это классика жанра – стоянка на тротуаре. Стаханова, 21, сфотографировано 21 ноября в 8:30.





Автохамы нарушают и днем, и особенно – ночью. Проспект Победы, 120, снято 23 ноября в 23:30.

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