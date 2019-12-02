В Липецке сожжены 32 мусорных контейнера — ни один вандал не найден

В Липецке попробуют новый метод превентивной борьбы с уничтожителями коммунального имущества — видеонаблюдение.

Сегодня липецкие экологи, полицейские и спасатели обсуждали, как бороться с вандалами, уничтожающими пластовые евроконтейнеры для мусора. Всего с начала года в регионе уничтожили 51 такой контейнер. Три из них сгорели сегодня ночью у общежития в 15-ом микрорайоне Липецка.



- Чаще всего контейнеры поджигали на мусорных площадках в центре города: это улицы Пролетарская, Интернациональная, Первомайская. Мы, управление экологии, сейчас используем большой спектр превентивных мер. Мы связались с «Ростелекомом», и все городские камеры системы «Безопасный город» теперь используются для установления личностей вандалов, - рассказала начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина. - В первом квартале 2020 года мы добавим еще 200 камер, которые будут следить за контейнерными площадками. Мы намерены искоренить поджоги порчу контйнеров в Липецке и регионе.



О том, чем рискуют вандалы при уничтожении муниципального имущества рассказал представитель МЧС.



- С начала года в Липецке зафиксирован 51 пожар на мусорных площадках. В результате 32 пожаров повреждены контейнеры. Причина пожаров — неосторожное обращение с огнем и умышленное уничтожение вандалами контейнеров, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Вячеслав Маличенко. - Если при пожаре был причинен ущерб, например, загорелся стоящий рядом автомобиль или строение, то наступает уголовная ответственность. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до года. Поджог — более серьезное наказание (до 5 лет лишения свободы — прим. GOROD48). Плюс ко всему — штрафы до 120 000 рублей. Кроме того, вандалу придется возместить причиненный ущерб. Если ущерб составил менее 250 000 рублей, то гражданину придется заплатить административный штраф в 25 000 рублей.



Все материалы по сгоревшим мусорным бакам МЧС, в том числе — видеозаписи камер наблюдения, направляет в полицию. По данным GOROD48 пока по заявлениям об уничтожении евроконтейнеров ведутся проверки, ни один вандал не найден.



Для оснащения мусорных площадок в Липецкой области куплено 15 000 евроконтейнеров, их средняя стоимость — более 12 000 рублей. Все жти контейнеры являются муниципальным имуществом.



