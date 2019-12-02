Общество

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В Липецке сожжены 32 мусорных контейнера — ни один вандал не найден

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#вандализм #мусорные контейнеры
В Липецке сожжены 32 мусорных контейнера — ни один вандал не найден

В Липецке попробуют новый метод превентивной борьбы с уничтожителями коммунального имущества — видеонаблюдение.

Сегодня липецкие экологи, полицейские и спасатели обсуждали, как бороться с вандалами, уничтожающими пластовые евроконтейнеры для мусора. Всего с начала года в регионе уничтожили 51 такой контейнер. Три из них сгорели сегодня ночью у общежития в 15-ом микрорайоне Липецка.

- Чаще всего контейнеры поджигали на мусорных площадках в центре города: это улицы Пролетарская, Интернациональная, Первомайская. Мы, управление экологии, сейчас используем большой спектр превентивных мер. Мы связались с «Ростелекомом», и все городские камеры системы «Безопасный город» теперь используются для установления личностей вандалов, - рассказала начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина. - В первом квартале 2020 года мы добавим еще 200 камер, которые будут следить за контейнерными площадками. Мы намерены искоренить поджоги порчу контйнеров в Липецке и регионе. 

О том, чем рискуют вандалы при уничтожении муниципального имущества рассказал представитель МЧС. 

- С начала года в Липецке зафиксирован 51 пожар на мусорных площадках. В результате 32 пожаров повреждены контейнеры. Причина пожаров — неосторожное обращение с огнем и умышленное уничтожение вандалами контейнеров, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Вячеслав Маличенко. - Если при пожаре был причинен ущерб, например, загорелся стоящий рядом автомобиль или строение, то наступает уголовная ответственность. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до года. Поджог — более серьезное наказание (до 5 лет лишения свободы — прим. GOROD48). Плюс ко всему — штрафы до 120 000 рублей. Кроме того, вандалу придется возместить причиненный ущерб. Если ущерб составил менее 250 000 рублей, то гражданину придется заплатить административный штраф в 25 000 рублей.

Все материалы по сгоревшим мусорным бакам МЧС, в том числе — видеозаписи камер наблюдения, направляет в полицию. По данным GOROD48 пока по заявлениям об уничтожении евроконтейнеров ведутся проверки, ни один вандал не найден.

Для оснащения мусорных площадок в Липецкой области куплено 15 000 евроконтейнеров, их средняя стоимость — более 12 000 рублей. Все жти контейнеры являются муниципальным имуществом. 

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#вандализм #мусорные контейнеры

Комментарии (23)

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Давайте

19 минут назад
Выделим из бюджета 50 млн чтобы оснастить мусорки видеонаблдением? Или мы не патриоты?
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Язва

26 минут назад
Ублюдки узколобые! Жаль что их задницы не сгорели вместе с контейнерами.
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Вот страсть где

28 минут назад
Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии.Шлегель также хотел бы, чтобы его дети выросли в Германии
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Перри Мейсон

29 минут назад
Это они в знак протеста. Как в стране 404, на Майдане)))
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Ваш

35 минут назад
Сказывается на людях 70 летние иго совка. Бить окна, таксофоны, воровать все, что плохо лежит и т. Д.
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Идея

35 минут назад
В Москве ставят металлические, такие просто не сожжешь. А вот в Европе и кое-где в той же Москве пластиковые стоят в специальных закрытых сарайках, ключ от которых у жильцов близлежащих домов. И никаких проблем! А у нас как всегда, народ не тот...
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Сталин-психиатр.

38 минут назад
Американские наймиты майдан готовят, а тренируются на мусорных баках?! Какой неожиданный поворот... Надо спичками и солью затариться перед грядущим хаосом.
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Жан Клод

38 минут назад
Ни один Вам дам не найден
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П

44 минуты назад
Пох#изм.
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сосед

47 минут назад
пророк, они и служили и ещё бы послужили ,а они их в чермет ,тоже бабло ,отовсюду рвут
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