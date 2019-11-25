Судьбу автостанции «Сокол» решат липчане

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня сделал заявление в интервью одной из телекомпаний, касающееся автостанции «Сокол». Ранее речь шла о том, чтобы продлить автобусные маршруты до главного автовокзала, а на привычном месте установить несколько остановок для тех, кто привык уезжать с Сокола.

- Мы решили перенести принятие решения на весну, - отметил Артамонов.–Нужно детальнее изучить мнение самих жителей – нужна им эта мера или нет. Автобусы пока будут ходить по старым схемам. Сейчас предлагается продлить маршруты до автовокзала, и я не вижу в этом ничего плохого. Плюс, надеемся привлечь частный бизнес – например, владельцев Сокольского рынка, ведь люди жалуются на грязь, антисанитарию, незаконную торговлю – будем со всем этим разбираться. Возможно, предпринимательское сообщество задумается и тоже поможет нам в решении вопроса.





GOROD48 решил проехать по главным узлам междугороднего автобусного сообщения Липецка, чтобы оценить плюсы и минусы возможного объединения.

Это не автостанция XXI века

… Утром на Сокольской автостанции народу было немного. Несколько человек ежились а зале ожидания, чтобы уехать в Доброе и прилегающие к нему села. Многолюдно здесь летом, когда действуют садоводческие маршруты, и автобусы отъезжают в направлении дач чуть ли не каждые полчаса.





Сейчас дачный сезон закрыт, и людей значительно меньше.

Заходим беспрепятственно внутрь здания к кассам. Ни турникетов, ни досмотра. Крохотный зал ожидания, где нет даже буфета. Отсутствует медпункт, и бывали случаи, когда людям становилось плохо, а помощь приходилось оказывать другим пассажирам. Больше это напоминает пересадочный пункт где-нибудь в далеком селе, а не станцию в полумиллионном областном центре в XXI веке. Здесь, извините, даже удобства на улице.





Пусть некоторое время назад его и выложили плиткой, но все равно, как говаривали в известном фильме, туалет – типа сортир.

Директор Сокольской станции Евгений Поляков говорит нам, что сделать здесь полноценный автовокзал вряд ли получится.

- Здание автостанции принадлежит ОАО «РЖД», поэтому ни область, ни город не имеют возможности сделать здесь ремонт. А он давно необходим, ведь станция давно перестала отвечать современным требованиям: нет комнаты матери и ребенка, пункта охраны и т.д. Отдельная тема – безопасность. Турникеты, металлоискатели – отсутствуют, а ведь их применение является одним из главных требований к безопасности перевозок. Плюс, взгляните на саму территорию: если на липецком автовокзале она огорожена, то у нас просто негде поставить забор. Получается, сущий бедлам – автобусы отъезжают и приезжают, мимо них снуют частные автомобили, и прямо здесь же по дороге идет пассажиры – с ручной кладью, узлами, детьми. Все это очень опасно.

Для пассажиров мало что изменится

Далее из беседы с Поляковым выясняем следующее. Закрытие автостанции вовсе не означает, что автобусы позабудут это место.Если кто-то уезжал с Сокола, допустим, в Рязань, то сможет делать это и впредь. Просто автобус будет трогаться от автовокзала в центре города, но обязательно строго по расписанию станет заезжать на Сокол. Держать здесь кассы уже нет смысла – все пригородные и междугородные автобусы сейчас оборудованы терминалами продали билетов, которые работают как за наличный расчет, так и по карточкам. Так что с этим проблем быть не должно.

Тоже самое и с маршрутами, уходящими в Доброе, Добринку и другие районы Липецкой области – старт на автовокзале с остановками центре города и обязательным заездом на Сокол. Многим предлагаемая новая схема станет даже удобнее: если раньше нужно было добираться на относящийся к окраине Сокол и там пересаживаться на рейсовый автобус, то доехать до автовокзала многим будет проще.

- По сути дела для пассажиров почти ничего не изменится, - отмечает Поляков, - Те, кто хочет ездить с Сокола, сохранят такую возможность.

Главные летние посетители Сокольской автостанции – дачники нововведений вообще не почувствуют: автобусы на «Металлург-3», «Металлург-4», «Цементник» и т.д. будут уходить с прежних остановок. Билеты на них и раньше продавали водители, а в здание автостанции садоводам-огородникам ходить было незачем.







Минусы

Лично мы нашли один возможный недостатокнового проекта. Допустим, автобус задерживается, а на дворе плохая погода. Раньше была возможность переждать в здании автостанции. Теперь же придется мерзнуть и мокнуть? Впрочем, эта проблема решается просто – установкой комфортных современных остановочных павильонов.



Директор Липецкого автовокзала: «Сейчас мы загружены процентов на 60»

Если быстро переехать с Сокольской станции на главный Липецкий автовокзал, то разница бросается в глаза еще сильнее.





Территория огорожена, работают сотрудники транспортной безопасности (70 камер видеонаблюдения мы, пассажиры, не видим, а они – есть!). Здание двухэтажное – со своей столовой, просторными залами ожидания, мягкими диванами. Имеется даже собственная гостиница, рассчитанная на 26 человек – словом, есть все, чтобы комфортно дождаться отправления или пережить задержку рейса.







Это для пассажиров, а для водителей есть и комфортабельные отдельные стоянки, все необходимое для поддержания санитарного состояния автобусов – например, мойка. Ничего этого на Соколе не имеется и в помине.

- Ежедневно нашими услугами пользуются около 3 тысяч человек, - говорит директор автовокзала Александр Хальзев, - С нами сотрудничают около 50 перевозчиков, которые осуществляют поездки по 106 направлениям. И при этом автовокзал задействован примерно на 60 процентов своей мощности. Если к нам добавятся 14 маршрутов, которые обслуживаетСокольская автостанция, то загруженность возрастет до 70-75 процентов. Качество обслуживания, естественное, будет сохранено.







Хальзев рассказал нам об одном проекте: автобусы, которые будут следовать по пригородным маршрутам через Сокол, пройдут по ключевым точкам города: автовокзал – Центральный рынок – Железнодорожный вокзал – Сокол. В каждом из названных мест будут предусмотрены остановки (в других точках автобусы останавливаться не будут). Во-первых, у жителей Липецка появится выбор – с какой остановки проще уехать, а во-вторых, автобусы будут перевозить пассажиров и по городу – за те же 24 рубля (19 – по транспортной карте). Т.е. липчанам станет проще и быстрее добираться с одного вокзала до другого; желающие смогут доехать до того же Сокола без двух десяток остановок в пути.







Важен и социальный аспект – в случае слияния, всем 14-ти работникам Сокольской автостанции будет предложена работа на автовокзале. Так что здесь оптимизация не проедется катком по чьей-то судьбе.

Как высказать свое мнение

Впрочем, как пообещал Игорь Артамонов, ключевым станет мнение самих липчан по вопросу объединения. Замечания и предложения принимает управление дорог и транспорта Липецкой области по электронной почте avtodor@admlr.lipetsk.ru, по факсу (4742) 25 88 99, по адресу: Липецк, улица Неделина, 2а. Решение власть будет принимать совместно с жителями.





