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Липецкая вечЁрка: последний шанс, герои шоу и район автохамов
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 12 ноября.
«У липецких трамваев остался последний шанс на жизнь». Эта новость сегодня чаще всего интересовала читателей. Вице-мэр Константин Власов проанонсировал в горсовете необходимость принятия неких кардинальных решений по судьбе рельсового транспорта.
Около сотни комментариев оставлено под сообщением «Жители Октябрьского района чаще всех в Липецке паркуются на газонах». Если автомобиль оставили на газоне, то владельцу транспорта вменяется ответственность по КоАП Липецкой области, ст.5.10. В Липецке за первые 10 месяцев года оформили более 700 протоколов за парковку на участках, предназначенных для озеленения. Большая часть нарушений относится к Октябрьскому району. Это густонаселенная территория со спальными районами. На эту зону приходится почти половина всех выявленных нарушений, там оформлено свыше 300 протоколов за стоянку на газоне. Чуть меньше - также в густонаселенном - Советском районе.
Тем временем уже запланированы первые торги по продаже имущества скандально известной строительной компании СУ-5.На первом аукционе на продажу выставили три лота общей стоимостью почти 23 млн рублей. Самым крупным предложением являет старинный особняк в центре Липецка. Это здание, построенное в середине XIX века и признанное объектом памятником истории и культуры, расположено на Первомайской улице. Особняк площадью в 880 квадратных метров уже давно в упадке. Экспертиза установила его стоимость в 5,6 млн рублей. Снести усадебный дом нельзя.
Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов жительница Добринского района обвинила свою дочь в неисполнении обязанностей по воспитанию двух малолетних детей и физическом насилии со стороны её сожителя. Женщина требует лишить дочь родительских прав и винит органы системы профилактики в бездействии. Следственный комитет проверит озвученные факты. Сегодня в эфире телешоу «Мужское/Женское» обсуждали историю семьи из села Плавица Добринского района Липецкой область. Мать Марии Гремячих Эмилия хочет лишить свою дочь родительских прав на ее детей, внучку и внука Эмилии. Бабушка ребят считает, что их мать не занимается ничем, кроме устройства своей личной жизни. Эмилия решила отучить свою дочь от поисков очередного мужчины с помощью эфира Первого канала и написала письмо в редакцию шоу «Мужское/Женское». Во время передачи, которую записали еще в октябре, мать обвинила дочь даже в занятии проституцией. В эфире прозвучало немало громких обвинений, которыми дочь и мать осыпали друг друга.
Около сотни комментариев оставлено под сообщением «Жители Октябрьского района чаще всех в Липецке паркуются на газонах». Если автомобиль оставили на газоне, то владельцу транспорта вменяется ответственность по КоАП Липецкой области, ст.5.10. В Липецке за первые 10 месяцев года оформили более 700 протоколов за парковку на участках, предназначенных для озеленения. Большая часть нарушений относится к Октябрьскому району. Это густонаселенная территория со спальными районами. На эту зону приходится почти половина всех выявленных нарушений, там оформлено свыше 300 протоколов за стоянку на газоне. Чуть меньше - также в густонаселенном - Советском районе.
Тем временем уже запланированы первые торги по продаже имущества скандально известной строительной компании СУ-5.На первом аукционе на продажу выставили три лота общей стоимостью почти 23 млн рублей. Самым крупным предложением являет старинный особняк в центре Липецка. Это здание, построенное в середине XIX века и признанное объектом памятником истории и культуры, расположено на Первомайской улице. Особняк площадью в 880 квадратных метров уже давно в упадке. Экспертиза установила его стоимость в 5,6 млн рублей. Снести усадебный дом нельзя.
Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов жительница Добринского района обвинила свою дочь в неисполнении обязанностей по воспитанию двух малолетних детей и физическом насилии со стороны её сожителя. Женщина требует лишить дочь родительских прав и винит органы системы профилактики в бездействии. Следственный комитет проверит озвученные факты. Сегодня в эфире телешоу «Мужское/Женское» обсуждали историю семьи из села Плавица Добринского района Липецкой область. Мать Марии Гремячих Эмилия хочет лишить свою дочь родительских прав на ее детей, внучку и внука Эмилии. Бабушка ребят считает, что их мать не занимается ничем, кроме устройства своей личной жизни. Эмилия решила отучить свою дочь от поисков очередного мужчины с помощью эфира Первого канала и написала письмо в редакцию шоу «Мужское/Женское». Во время передачи, которую записали еще в октябре, мать обвинила дочь даже в занятии проституцией. В эфире прозвучало немало громких обвинений, которыми дочь и мать осыпали друг друга.
Липчанин