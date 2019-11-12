Общество

44 минуты назад

Жители Октябрьского района чаще всех в Липецке паркуются на газонах

16 517
#парковка #автохамство
Жители Октябрьского района чаще всех в Липецке паркуются на газонах

В городе продолжаются рейды по выявлению нарушений правил стоянки автомобилей.

За 10 месяцев 2019 года управление ГИБДД по Липецкой области выписало более 900 штрафов автомобилистам Липецка за нарушение правил стоянки транспорта по ст. 12.19 КоАП РФ. Инспекторы наказывают автомобилистов рублем или эвакуацией машин, если они припаркованы на тротуаре. Об этом GOROD48 сообщила начальник управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздальцева.

- Если же автомобиль оставили на газоне, то владельцу транспорта вменяется ответственность по КоАП Липецкой области, ст.5.10. В Липецке за первые 10 месяцев года мы оформили более 700 протоколов за парковку на участках, предназначенных для озеленения, - уточнила Ирина Суздальцева. - Большая часть нарушений относится к Октябрьскому району. Это густонаселенная территория со спальными районами. На эту зону приходится почти половина всех выявленных нарушений, там оформлено свыше 300 протоколов за стоянку на газоне. Чуть меньше - также в густонаселенном - Советском районе.

Напомним, что в сентябре губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал навести порядок с парковкой автомобилей в Липецке и выработать консолидированное решение по борьбе с таким видом автохамства как стоянка на газоне или тротуаре. Легализация стихийных стоянок и создание новых парковочных мест — это одна часть борьбы с автохамством. Вторая — выявление и наказание нарушителей правил парковки. Пока с этой часть борьбы с автохамами подвижек больше. Правда, идет она старыми методами. Сотрудники административных комиссий Липецка, управлений городскими округами, участковые и автоинспекторы устраивают совместные рейды по выявлению нарушителей. Их итог — 500 протоколов за парковку на газонах. И это только с середины сентября! Так что здесь, как видим, дело закипело.

С легализацией стихийных парковок во дворах пока не так живо. Жильцы многоквартирных домов имеют возможность на выделение части дворовой территории под парковку. Для этого нужно воспользоваться программой «Комфортная городская среда». Для того, чтобы обустроить парковочные карманы во дворе жителям дома необходимо провести общее собрание собственников помещений и определить виды работ по благоустройству своей дворовой территории. Заявки от населения принимают в департаменте жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе департамента ЖКХ Липецка, в течение этого года к ним поступило 11 заявок на благоустройство городских дворов. В работы по благоустройству входят замена асфальтового покрытия, обновление контейнерных площадок для ТБО, установка урн и лавочек, а также обустройство парковочного пространства. В бюджете на 2020 год по этой программе точно удастся обновить пять дворов. Это дворы домов на улицах Фрунзе (дом №15), Титова (№№7/5, 13, 15), Космонавтов (№№50, 52). Полиграфическая (№№4,6,8,8а,10,12) и Московская (№№135,139,141,143,145,147,149,151,153). Но и остальные 6 заявок не останутся без внимания. Дворы благоустроят в 2020 году, если будет выделено дополнительное финансирование. Или работы по благоустройству выполнят в 2021 году.
16 517
#парковка #автохамство

Комментарии (16)

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Как гость
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!!!!

5 минут назад
гостья, богатый человек может свободно ездить на общественном транспорте, но доя этого он должен быть богатым, а не ущербным нищебродом из гетто, которому все время наличием инопомойки что-то приходится доказывать!
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гостья

7 минут назад
Mikl, а где другие нормы? И строительство парковок сразу увеличит стоимость жилья. Или посчитайте сколько надо снести домов, чтобы расширить дороги. А вред от выхлопных газов. Так что вообще запретить авто в городе.
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Странно

8 минут назад
Что-то в спальных районах ситуация не меняется. Как ставили на газоны, так и продолжают ставить.
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Решение проблемы!

9 минут назад
Запретить нищим выдавать кредиты! Запретить дуракам продажу инорыгаловок! Всякую позорную лимиту в драных портках выслать на историческую родину! А то им дороги и бесплатные парковки подавай!
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гостья

9 минут назад
Гость, одно из правил богачей: жить по средствам. А вот если купили и не можете содержать авто, в том числе и оплатить парковку, то это как раз те, про кого написали
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Решение проблемы!

10 минут назад
Запретить нищим выдавать кредиты! Запретить дуракам продажу инорыгаловок! Всякую позорную лимиту в драных портках выслать на историческую родину! А то им дороги и бесплатные парковки подавай!
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Mikl

13 минут назад
Строительство ведется на основе законов СНиПов изданных еще в 30 годы Сталинским режимом, предусматривающий в те годы на жилой многоэтажный дом парковку у дома из расчета. что в доме проживает на 100 жителей 3 начальника и им положено 3 места под автомобиль а для жителей дома предусматривалось 1 место под гужевую повозку. И эти нормативы остались и так нам преподносят, хотя уже на жилой дом на 100 квартир уже у 80 жителей имеются автомобили, но места парковок около дома так и остались для 3 автомобилей и одной гужевой повозки. Вот вам социализм и вот вам рынок, а жителям городского дома фигу.
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Серый

14 минут назад
Ч, на машине дешевле по городу передвигаться.
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Гость

14 минут назад
Главное быдло!!!! Это то каторое завидуют людям с машинами!!!!
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Гость

16 минут назад
Создали для себя кормушку!!!! Артамон лучше парковки начал делать во дворах!!! Сам об этом не задумываеться потому что либо в элитном доме живёт со своей парковкой или в коттедже!!! Пожил бы как простые работяги в старых дворах!!! Я бы посмотрел бы где он машину парковал!!!! А то только деньги могут собирать!!!!!
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