Общество
44 минуты назад
Жители Октябрьского района чаще всех в Липецке паркуются на газонах
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В городе продолжаются рейды по выявлению нарушений правил стоянки автомобилей.
За 10 месяцев 2019 года управление ГИБДД по Липецкой области выписало более 900 штрафов автомобилистам Липецка за нарушение правил стоянки транспорта по ст. 12.19 КоАП РФ. Инспекторы наказывают автомобилистов рублем или эвакуацией машин, если они припаркованы на тротуаре. Об этом GOROD48 сообщила начальник управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздальцева.
- Если же автомобиль оставили на газоне, то владельцу транспорта вменяется ответственность по КоАП Липецкой области, ст.5.10. В Липецке за первые 10 месяцев года мы оформили более 700 протоколов за парковку на участках, предназначенных для озеленения, - уточнила Ирина Суздальцева. - Большая часть нарушений относится к Октябрьскому району. Это густонаселенная территория со спальными районами. На эту зону приходится почти половина всех выявленных нарушений, там оформлено свыше 300 протоколов за стоянку на газоне. Чуть меньше - также в густонаселенном - Советском районе.
Напомним, что в сентябре губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал навести порядок с парковкой автомобилей в Липецке и выработать консолидированное решение по борьбе с таким видом автохамства как стоянка на газоне или тротуаре. Легализация стихийных стоянок и создание новых парковочных мест — это одна часть борьбы с автохамством. Вторая — выявление и наказание нарушителей правил парковки. Пока с этой часть борьбы с автохамами подвижек больше. Правда, идет она старыми методами. Сотрудники административных комиссий Липецка, управлений городскими округами, участковые и автоинспекторы устраивают совместные рейды по выявлению нарушителей. Их итог — 500 протоколов за парковку на газонах. И это только с середины сентября! Так что здесь, как видим, дело закипело.
С легализацией стихийных парковок во дворах пока не так живо. Жильцы многоквартирных домов имеют возможность на выделение части дворовой территории под парковку. Для этого нужно воспользоваться программой «Комфортная городская среда». Для того, чтобы обустроить парковочные карманы во дворе жителям дома необходимо провести общее собрание собственников помещений и определить виды работ по благоустройству своей дворовой территории. Заявки от населения принимают в департаменте жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе департамента ЖКХ Липецка, в течение этого года к ним поступило 11 заявок на благоустройство городских дворов. В работы по благоустройству входят замена асфальтового покрытия, обновление контейнерных площадок для ТБО, установка урн и лавочек, а также обустройство парковочного пространства. В бюджете на 2020 год по этой программе точно удастся обновить пять дворов. Это дворы домов на улицах Фрунзе (дом №15), Титова (№№7/5, 13, 15), Космонавтов (№№50, 52). Полиграфическая (№№4,6,8,8а,10,12) и Московская (№№135,139,141,143,145,147,149,151,153). Но и остальные 6 заявок не останутся без внимания. Дворы благоустроят в 2020 году, если будет выделено дополнительное финансирование. Или работы по благоустройству выполнят в 2021 году.
- Если же автомобиль оставили на газоне, то владельцу транспорта вменяется ответственность по КоАП Липецкой области, ст.5.10. В Липецке за первые 10 месяцев года мы оформили более 700 протоколов за парковку на участках, предназначенных для озеленения, - уточнила Ирина Суздальцева. - Большая часть нарушений относится к Октябрьскому району. Это густонаселенная территория со спальными районами. На эту зону приходится почти половина всех выявленных нарушений, там оформлено свыше 300 протоколов за стоянку на газоне. Чуть меньше - также в густонаселенном - Советском районе.
Напомним, что в сентябре губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал навести порядок с парковкой автомобилей в Липецке и выработать консолидированное решение по борьбе с таким видом автохамства как стоянка на газоне или тротуаре. Легализация стихийных стоянок и создание новых парковочных мест — это одна часть борьбы с автохамством. Вторая — выявление и наказание нарушителей правил парковки. Пока с этой часть борьбы с автохамами подвижек больше. Правда, идет она старыми методами. Сотрудники административных комиссий Липецка, управлений городскими округами, участковые и автоинспекторы устраивают совместные рейды по выявлению нарушителей. Их итог — 500 протоколов за парковку на газонах. И это только с середины сентября! Так что здесь, как видим, дело закипело.
С легализацией стихийных парковок во дворах пока не так живо. Жильцы многоквартирных домов имеют возможность на выделение части дворовой территории под парковку. Для этого нужно воспользоваться программой «Комфортная городская среда». Для того, чтобы обустроить парковочные карманы во дворе жителям дома необходимо провести общее собрание собственников помещений и определить виды работ по благоустройству своей дворовой территории. Заявки от населения принимают в департаменте жилищно – коммунального хозяйства администрации города Липецка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе департамента ЖКХ Липецка, в течение этого года к ним поступило 11 заявок на благоустройство городских дворов. В работы по благоустройству входят замена асфальтового покрытия, обновление контейнерных площадок для ТБО, установка урн и лавочек, а также обустройство парковочного пространства. В бюджете на 2020 год по этой программе точно удастся обновить пять дворов. Это дворы домов на улицах Фрунзе (дом №15), Титова (№№7/5, 13, 15), Космонавтов (№№50, 52). Полиграфическая (№№4,6,8,8а,10,12) и Московская (№№135,139,141,143,145,147,149,151,153). Но и остальные 6 заявок не останутся без внимания. Дворы благоустроят в 2020 году, если будет выделено дополнительное финансирование. Или работы по благоустройству выполнят в 2021 году.
16 517
!!!!
гостья
Странно
Решение проблемы!
гостья
Решение проблемы!
Mikl
Серый
Гость
Гость