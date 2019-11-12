Общество
сегодня, 17:24
Факты, озвученные в передаче Гордона, проверит Следственный Комитет
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Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов жительница Добринского района обвинила свою дочь в неисполнении обязанностей по воспитанию двух малолетних детей и физическом насилии со стороны её сожителя. Женщина требует лишить дочь родительских прав и винит органы системы профилактики в бездействии.
С целью проверки данных заявлений Усманским МСО СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, по результатам которой будут изучены все доводы заявителей и дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за профилактику и контроль семей, состоящих на учете.
По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
С целью проверки данных заявлений Усманским МСО СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, по результатам которой будут изучены все доводы заявителей и дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за профилактику и контроль семей, состоящих на учете.
По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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Юрий
Натали
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