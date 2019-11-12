Общество

сегодня, 17:24

Факты, озвученные в передаче Гордона, проверит Следственный Комитет

4 1407
#Гордон #Первый канал
1
Факты, озвученные в передаче Гордона, проверит Следственный Комитет
Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов жительница Добринского района обвинила свою дочь в неисполнении обязанностей по воспитанию двух малолетних детей и физическом насилии со стороны её сожителя. Женщина требует лишить дочь родительских прав и винит органы системы профилактики в бездействии.

С целью проверки данных заявлений Усманским МСО СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, по результатам которой будут изучены все доводы заявителей и дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за профилактику и контроль семей, состоящих на учете.

По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

 
4 1407
#Гордон #Первый канал
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юрий

20 минут назад
Недавно попал в сложную ситуацию, но мне помогло то что я заранее подумал о безопасности и купил мини камеру. Теперь я занял руководящий пост вместо того что бы быть уволенным, а друг заснял измену жены. Вообще удобная штука и может помочь во многих ситуациях обезопасить себя и она настолько маленькая что никто не заметит, вот сами убедитесь --- https://shorturl.ca/minicam
ответить

Натали

35 минут назад
Ужасссс
ответить

888

36 минут назад
Внешне нормальная деревенская баба. Это в городах все ботексные. Мама-стукачка это конечно беда
ответить

777

57 минут назад
Внешне - спившаяся баба, от рождения не слишком умная. Заберите детей, пока они живы!
ответить

Еще в рубрике

В микрорайоне «Елецкий» из подъезда украли ламинат
#кража
24
В микрорайоне «Елецкий» из подъезда украли ламинат

сегодня, 16:43

Общество
В Липецкой области реже женились и реже рожали
#браки #разводы
16
В Липецкой области реже женились и реже рожали

сегодня, 16:20

Общество
Мать решила проучить дочь в эфире Первого канала
#телешоу #дети #родительские права
10
Мать решила проучить дочь в эфире Первого канала

сегодня, 16:19

Общество
В Липецке откроется выставка посвященная 85-летию аэроклуба и 120-летию Водопьянова
#выставка
4
В Липецке откроется выставка посвященная 85-летию аэроклуба и 120-летию Водопьянова

сегодня, 14:45

Общество
В Липецкой области пропал подросток
6
В Липецкой области пропал подросток

сегодня, 14:38

Общество
СУ-5 оказалось владельцем старинного особняка в центре Липецка
#СУ-5 #банкротство #торги
20
СУ-5 оказалось владельцем старинного особняка в центре Липецка

сегодня, 13:06

Общество