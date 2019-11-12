Общество
41 минуту назад
Мать решила проучить дочь в эфире Первого канала
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В передаче Гордона сегодня обсуждают непростую историю семьи из Добринского района.
Сегодня в эфире телешоу «Мужское/Женское» обсуждают историю семьи из села Плавица Добринского района Липецкой область. Мать Марии Гремячих Эмилия хочет лишить свою дочь родительских прав на ее детей, внучку и внука Эмилии. Бабушка ребят считает, что их мать не занимается ничем, кроме устройства своей личной жизни. Эмилия решила отучить свою дочь от поисков очередного мужчины с помощью эфира Первого канала и написала письмо в редакцию шоу «Мужское/Женское». Во время передачи, которую записали еще в октябре, мать обвинила дочь даже в занятии проституцией. В эфире прозвучало немало громких обвинений, которыми дочь и мать осыпали друг друга.
История семьи из Добринского района прекрасно известна региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. И история, действительно, не простая, и, к сожалению, нередкая для российской глубинки. Эмилии 48 лет. У нее две дочери. Старшая дочь 25-летняя Мария и стала объектом критики матери. У Марии двое детей от разных мужчин: сын и двухлетняя малышка. Сейчас женщина находится в декретном отпуске, ранее сожительствовала с очередным кавалером. Между ним и сыном Марии сразу не заладились отношения. Если читатели GOROD48 помнят новость про то, как ребенка прижгли вилкой — это быт семьи Гремячих. Так 29-летний отчим решил наказать 6-летнего сына Марии. Из-за этого случая пара этой весной рассталась.
Летом семья Гремячих снова попала на новостные ленты. Здесь дело уже закончилось трагедией. 2 июня Мария вместе с детьми отправилась отдыхать на берег пруда в селе Плавица. Мать не уследила за сыном и тот начал тонуть. Его спас сосед, также отдыхавший на пруду. Ребенка удалось вытащить из воды, а мужчина утонул. После этого случая мальчик получил психологическую травму, Мария на лето оставила детей в Грязях у своей младшей сестры, а сама уехала. То ли опять искать свое женское счастье, то ли, если верить ее словам, на сезонные заработки в сельском хозяйстве.
Здесь и активизировалась бабушка. Она решила, что только телешоу проучит дочь оставлять детей без присмотра и поможет стать хорошей порядочной матерью. Эмилия попросила отдать внуков ей на воспитание.
Детей после записи передачи оставили бабушке. Но энтузиазма 48-летней женщины хватило не надолго. Вскоре она призналась, что ей тяжело нянчиться с внуками, и те чаще бродили по соседским квартирам, а не жили у бабушки.
- К счастью, в маленьких селах все относятся друг к другу неравнодушно, люди небезразличны друг к другу. Именно «соседский» контроль, работа специалистов органов опеки, местной администрации помогли не оставить ребят без присмотра, - GOROD48 заместитель председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Маслакова. - Они находятся у нас на постоянном контроле. Лишать мать родительских прав, разлучать детей с мамой, крайняя мера. Этого можно избежать, если взрослые вовремя одумаются.
Пока Мария и двое ее дочерей находятся в кризисном центре помощи женщинам и детям в Липецке. Там мать с детьми пробудет до середины декабря. Семью Гремячих уже ждут дома. Администрация сельского поселения помогла отремонтировать их жилье, младшей малышке ищут место в детском саду, а Марии — свободную вакансию. Сейчас с женщиной в кризисном центре работают психологи. У нее еще есть шанс встать на путь исправления, спасти свою семью и не допустить того, чтобы ее лишили родительских прав.
История семьи из Добринского района прекрасно известна региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. И история, действительно, не простая, и, к сожалению, нередкая для российской глубинки. Эмилии 48 лет. У нее две дочери. Старшая дочь 25-летняя Мария и стала объектом критики матери. У Марии двое детей от разных мужчин: сын и двухлетняя малышка. Сейчас женщина находится в декретном отпуске, ранее сожительствовала с очередным кавалером. Между ним и сыном Марии сразу не заладились отношения. Если читатели GOROD48 помнят новость про то, как ребенка прижгли вилкой — это быт семьи Гремячих. Так 29-летний отчим решил наказать 6-летнего сына Марии. Из-за этого случая пара этой весной рассталась.
Летом семья Гремячих снова попала на новостные ленты. Здесь дело уже закончилось трагедией. 2 июня Мария вместе с детьми отправилась отдыхать на берег пруда в селе Плавица. Мать не уследила за сыном и тот начал тонуть. Его спас сосед, также отдыхавший на пруду. Ребенка удалось вытащить из воды, а мужчина утонул. После этого случая мальчик получил психологическую травму, Мария на лето оставила детей в Грязях у своей младшей сестры, а сама уехала. То ли опять искать свое женское счастье, то ли, если верить ее словам, на сезонные заработки в сельском хозяйстве.
Здесь и активизировалась бабушка. Она решила, что только телешоу проучит дочь оставлять детей без присмотра и поможет стать хорошей порядочной матерью. Эмилия попросила отдать внуков ей на воспитание.
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Детей после записи передачи оставили бабушке. Но энтузиазма 48-летней женщины хватило не надолго. Вскоре она призналась, что ей тяжело нянчиться с внуками, и те чаще бродили по соседским квартирам, а не жили у бабушки.
- К счастью, в маленьких селах все относятся друг к другу неравнодушно, люди небезразличны друг к другу. Именно «соседский» контроль, работа специалистов органов опеки, местной администрации помогли не оставить ребят без присмотра, - GOROD48 заместитель председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Маслакова. - Они находятся у нас на постоянном контроле. Лишать мать родительских прав, разлучать детей с мамой, крайняя мера. Этого можно избежать, если взрослые вовремя одумаются.
Пока Мария и двое ее дочерей находятся в кризисном центре помощи женщинам и детям в Липецке. Там мать с детьми пробудет до середины декабря. Семью Гремячих уже ждут дома. Администрация сельского поселения помогла отремонтировать их жилье, младшей малышке ищут место в детском саду, а Марии — свободную вакансию. Сейчас с женщиной в кризисном центре работают психологи. У нее еще есть шанс встать на путь исправления, спасти свою семью и не допустить того, чтобы ее лишили родительских прав.
3 970
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