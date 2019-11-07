Липецкий мошенник звонил в Тверскую область и выдавал себя за полицейского

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Обвиняемый, 37-летний липчанин, трижды пытался обмануть жителей Тверской области и один раз это уму удалось.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в апреле 2018 года липчанин позвонил жителю Тверской области и, выдав себя за его сына, сообщил о задержании полицейскими.

Затем, изменив голос и представившись сотрудником полиции, потребовал за освобождение «сына» 30 тысяч рублей. Деньги должны были быть переведены через ближайший банкомат, а чтобы потерпевший не связался с правоохранительными органами, он должен был постоянно оставаться на связи с «полицейским». Однако собеседник липчанина прервал разговор, распознав мошенника.

В этот же день подсудимый по тому же сценарию попытался обмануть жительницу Тверской области, с которой потребовал уже 20 тысяч рублей, но и та не поддалась на уловку мошенника.

Вечером обвиняемый предпринял третью оказавшуюся успешной попытку мошенничества: житель Тверской области выполнил все его требования и перевел ему 10 тысяч рублей.

Личность подозревамого в мошенничестве установили полицейские. В ходе следствия ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30. ч.2 ст. 159, ч.3 ст.30, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.1 ст. 314.1 УК.

Несмотря на то, что он не признал свою вину, собранные по делу доказательства позволили прокурору прийти к выводу об обоснованности предъявленного ему обвинения и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому может быть назначено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.