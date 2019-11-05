В Ельце проверят причины смерти мужчины после выпитого суррогата

При этом, на месте происшествия были найдены следы употребления наркотиков.

Следственный отдел по городу ЕлЬцу СУ СК России по Липецкой области выясняет причины смерти 29-летнего местного жителя.

По данным следствия, трое мужчин собрались в доме на улице Костенко, где распивали спиртсодержащую жидкость сомнительного качества. После распития, 29-летний ельчанин умер, второй из участников застолья попал в реанимацию, жизни третьего ничего не угрожает. В жилище были также найдены следы употребления наркотиков.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, назначен ряд экспертиз, которые выявят причину смерти мужчины. По их итогам будет вынесено процессуальное решение.