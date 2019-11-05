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сегодня, 11:35

В Ельце проверят причины смерти мужчины после выпитого суррогата

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#суррогат #наркотики
В Ельце проверят причины смерти мужчины после выпитого суррогата

При этом, на месте происшествия были найдены следы употребления наркотиков.

Следственный отдел по городу ЕлЬцу СУ СК России по Липецкой области выясняет причины смерти 29-летнего местного жителя.

По данным следствия, трое мужчин собрались в доме на улице Костенко, где распивали спиртсодержащую жидкость сомнительного качества. После распития, 29-летний ельчанин умер, второй из участников застолья попал в реанимацию, жизни третьего ничего не угрожает. В жилище были также найдены следы употребления наркотиков.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, назначен ряд экспертиз, которые выявят причину смерти мужчины. По их итогам будет вынесено процессуальное решение.

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#суррогат #наркотики

Комментарии (6)

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Супермен

1 минуту назад
Хотите быть успешнее других ? а вы знали что успех связан с уровнем тестостерона и чем он выше тем успешнее мужчина, тем больше у него денег, девушек и секса. И теперь научились штучно поднимать тестостерон, вот подробно все описано если интересно ---- http://gg.gg/testosteron
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Елец

22 минуты назад
Туда им дорога
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BLOOD_JO

32 минуты назад
СМЕШАЛИ И ТРАВАНУЛИСЬ. ТРЕТИЙ ПОХОДУ ТОЛЬКО БУХАЛ, БЕЗ НАРКОТЫ.
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весёлый

сегодня, 11:51
Побольше праздников в России !
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Логика

сегодня, 11:44
пили, кололись, но отравились овсяной печенькой
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Рюмка Ушака

сегодня, 11:42
На калориии всех променять... надо пить
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