Подростка будут судить за кражи в лагерях «Елочка» и «Орленок»

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, днем 22 июля 2019 года подросток самовольно покинул территорию детского оздоровительного лагеря «Елочка», где отдыхал во время летних каникул, и отправился в соседний лагерь «Орленок». Проникнув через открытое окно в комнату тренеров – воспитателей, он похитил сотовый телефон 12-летнего школьника, оставившего его там на хранении. Двое суток спустя, подросток проник в предназначенный для временного проживания домик директора лагеря и похитил её ценные вещи на сумму более 16 тысяч рублей. Добычей подростка стали музыкальная колонка, фирменные часы, духи и беспроводной аккумулятор. Своими действиями подросток причинил потерпевшим материальный ущерб на сумму более 21 тысячи рублей.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант признал и активно сотрудничал со следствием. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.

