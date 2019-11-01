49 минут назад
Подростка будут судить за кражи в лагерях «Елочка» и «Орленок»
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант признал и активно сотрудничал со следствием. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.
Справидливый Судья
Кунаки влюблённого джигита
BLOOD_JO