Общество

25 минут назад

На прилавках «Магнита» нашли нарушение

3 386
#магазин #торговля
На прилавках «Магнита» нашли нарушение

В магазине не разграничивали натуральные продукты и товары с заменителями животного жира.

Правобережный районный суд Липецка наложил штраф в 10 000 рублей на АО «Тандер» (юридическое наименование сети магазин «Магнит» - прим.ред.). Иск в адрес сетевой компании подало региональное управление Роспотребнадзора.

Постановлением руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 3 сентября 2019 года АО "Тандер" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.15 КоАП РФ. Санитарные врачи установили, что в нарушение правил продажи отдельных видов товаров на прилавках «Магнита» на улице Гагарина, 33 были вместе выложены молочные товары с заменителем животного жира и натуральные. Нарушение было выявлено в августе в ходе выездной внеплановой проверки.

Представители «Тандера» подали жалобу на постановление о наложении штрафа в областной суд. Там определение отменили и отправили дело об административном правонарушении на новое рассмотрение.
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#магазин #торговля

Комментарии (3)

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Olgerd

4 минуты назад
Магнит - это помойка с ублюдками.
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Гость

8 минут назад
Это же торговая марка, тогда о каких 10 т. может идти речь? Накладывать штрафы на такие предприятия надо справедливо 20-30-40 процентов от годового оборота. ВО ЭТО ШТРАФ. А так с работников выщетают по 1т. руб и все в ожуре. Они даже и не поняли что произошло от такого штрафа.
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я

11 минут назад
Нарушение нашли, а магнит их послал в пешее эротическое.
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