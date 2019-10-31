На прилавках «Магнита» нашли нарушение

В магазине не разграничивали натуральные продукты и товары с заменителями животного жира.

Правобережный районный суд Липецка наложил штраф в 10 000 рублей на АО «Тандер» (юридическое наименование сети магазин «Магнит» - прим.ред.). Иск в адрес сетевой компании подало региональное управление Роспотребнадзора.



Постановлением руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 3 сентября 2019 года АО "Тандер" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.15 КоАП РФ. Санитарные врачи установили, что в нарушение правил продажи отдельных видов товаров на прилавках «Магнита» на улице Гагарина, 33 были вместе выложены молочные товары с заменителем животного жира и натуральные. Нарушение было выявлено в августе в ходе выездной внеплановой проверки.



Представители «Тандера» подали жалобу на постановление о наложении штрафа в областной суд. Там определение отменили и отправили дело об административном правонарушении на новое рассмотрение.

